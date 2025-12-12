Jest reakcja na głośny sondaż „Wprost”. „Jestem zaskoczony”

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, którego ministra spraw zagranicznych oceniają najlepiej. Ankietowani mieli do wyboru jedynie nazwiska tych polityków, którzy pełnili wspomnianą funkcję w ciągu ostatnich 10 lat.

Najlepszy szef MSZ? Sikorski zdeklasował konkurencję. Nowy sondaż

Pierwszy w zestawieniu jest obecny szef MSZ. Radosław Sikorski zmiażdżył konkurencję, zdobywając 42,4 proc. głosów. Za nim utworzyła się przepaść. Na kolejnym miejscu uplasował się Grzegorz Schetyna (pełnił funkcję szefa MSZ w latach 2014-2015) – 6,7 proc., a na trzeciej pozycji ex aequo Witold Waszczykowski (2015-2018) i Zbigniew Rau (2020-2023) – po 5,7 proc.

W dalszej części stawki są Szymon Szynkowski vel Sęk (2023) – 4,4 proc. i Jacek Czaputowicz (2018-2020) – 3,4 proc. Aż 31,8 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie.

Jest reakcja na sondaż „Wprost”. „Jestem zaskoczony”

Grzegorz Schetyna w programie „Punkt widzenia Szubartowicza” odniósł się do wyników sondażu i faktu, że zajął w nim drugie miejsce. – Polska polityka zagraniczna była bardzo różna w różnych latach – rozpoczął senator KO. – Jestem zaskoczony tą informacją, ale jest bardzo sympatyczna. Bardzo dziękuję za to uznanie – dodał na antenie Polsat News.

– Więcej spodziewałbym się po polskiej polityce zagranicznej, że ona będzie stabilna, długodystansowa, że będzie szukać tego, co jest wspólne i będzie promieniować dobrym przekazem. Wierzę, że robi to dzisiaj wicepremier, minister Sikorski, ale chciałbym, żeby było tak zawsze, żeby dominowała propaństwowość polskiej polityki zagranicznej – stwierdził.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 813 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

Czytaj też:

Problematyczny sondaż. Polacy zostali zapytani o obietnice Koalicji 15 PaździernikaCzytaj też:

Te osoby najbardziej cieszy wolna Wigilia. Sondaż dla „Wprost"