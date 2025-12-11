Problematyczny sondaż. Polacy zostali zapytani o obietnice Koalicji 15 Października

UCE Research w dniach 25-26 listopada, przy użyciu metody wywiadów internetowych, przeprowadziła na zlecenie portalu Onet badanie, które miało na celu sprawdzić, czy społeczeństwo jest zadowolone ze zmian, jakie zaszły w ustawodawstwie. Publikacja wyników sondażu niemal zbiega się z podsumowaniem rządu Tuska – w sobotę (13 grudnia) koalicja świętowała będzie dwa lata od przejęcia władzy w Polsce.

Nowy sondaż. Polacy ocenili rząd Donalda Tuska

„Czy uważa Pan/Pani, że rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze?” – takie pytanie otrzymywali kolejno respondenci w wieku 18-60 lat. To, jakich odpowiedzieli udzielili, powinno być powodem do niepokoju dla Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Nowej Lewicy.

W sumie 52,8 procent Polaków wskazało odpowiedź „nie” (35,2 proc. „zdecydowanie nie”, zaś 17,6% „raczej niej”). W kontraście do nich było 37,3 proc. osób na „tak” (28,9 proc. „tak, częściowo” i 8,4 proc. „tak, w dużym stopniu”). 9,9 proc. w tej sprawie „nie ma zdania”.

78,8 proc. wyborców KO jest zadowolonych z działań rządu. Równie duży procent usatysfakcjonowanych to zwolennicy NL – 64,7. Najsurowiej sytuację ocenił elektorat Konfederacji Wolność i Niepodległość – 82,2 proc. odpowiedzi „nie”, a także Prawa i Sprawiedliwości – 80,7 proc.

Sondaż dla „Wprost”. Takie zdanie o Koalicji 15 Października mają obywatele

Wyniki sondażu UCE Research warto porównać z badaniem, które dla „Wprost” przeprowadzone zostało przez SW Research (pisaliśmy o tym w piątek, 5 grudnia). W tym przypadku skupiono się jednak na ogólnej ocenie rządu.

Negatywną ws. Koalicji 15 Października wystawiło 39,2 proc. respondentów (w tym 15,6 proc. – „źle” i 23,6 proc. – „bardzo źle”). Pozytywne zdanie o działaniach Rady Ministrów ma zaś 27,9 proc. ankietowanych (17,9 proc. wskazało odp. – „dobrze” a 10 proc. – „bardzo dobrze”).

