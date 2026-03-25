KO wybierze nowe władze? W partii mówią, kogo Donald Tusk „wskaże palcem”

o wyborach nowych władz w KO w ostatnich tygodniach nie mówiło się zbyt wiele. Uwagę przyciągały istotniejsze zagadnienia, takie jak wojna w Iranie, spór o program SAFE czy wizyta prezydenta Nawrockiego na Węgrzech. Bez echa przeszła informacja z 8 marca o 97 proc. poparcia w partii dla Donalda Tuska, który dalej przewodniczył będzie partii.

KO wybiera nowe władze. Kierwiński ustąpi?

Następne w kolejności są wybory władz regionalnych i krajowych KO. Rozmówcy Gazety.pl podkreślają, że partia najpewniej zabierze się w pierwszej kolejności za regiony. Wszystko ma zostać rozwiązane po Wielkanocy. Dziennikarze typują, że nastąpi to w połowie kwietnia, kiedy zwołana zostanie Rada Krajowa w nowym składzie, by wyłonić Zarząd Koalicji Obywatelskiej.

Dziennikarze wspomnianego portalu dowiedzieli się, że największa zmiana może być związana ze stanowiskiem sekretarza generalnego KO. Marcin Kierwiński jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma nie mieć czasu na partyjne kwestie.

Wybory w KO. Kto ma szansę na polityczny awans?

Na giełdzie nazwisk do zastąpienia tego polityka przewijają się m.in. była minister zdrowia Izabela Leszczyna czy Monika Wielichowska. Ta druga ostatnio nieco podpadła jednak w partii. Po przegranych wyborach regionalnych zamieściła w mediach społecznościowych oświadczenie o nieprawidłowościach, co odczytano jako nieumiejętność pogodzenia się z porażką.

Tegoroczne wybory w KO mogą być ciekawe ze względu na powiększenie partii po wchłonięciu Nowoczesnej i Inicjatywy Polska. Szefowie tych partii Adam Szłapka i Barbara Nowacka mieliby dołączyć do grona wiceszefów KO. – Żadnych ustaleń jeszcze nie ma, Donald zajmie się tym pewnie po świętach, i jak to on, wskaże palcem: ty masz być, ty masz być, ty masz być – przekazał dziennikarzom jeden z polityków partii.

