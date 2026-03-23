Ambasador USA nie gryzł się w język. Tak ocenił Donalda Tuska

Donald Tusk wziął udział w uroczystościach związanych z podpisaniem umowy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 a amerykańskim koncernem Lockheed Martin.

Kontrakt dotyczy serwisowania w Polsce amerykańskich śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. Decyzją polskich władz, zamówiono łącznie 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian o wartości ok. 10,8 mld dolarów.

Nowy kontrakt polsko-amerykański. Tusk o szczegółach

– Chciałbym powiedzieć to z całą mocą, żeby to zabrzmiało i dotarło wszędzie i do Waszyngtonu i do Moskwy i do wszystkich stolic europejskich, że nie ma żadnego konfliktu interesów pomiędzy państwami NATO. Polska, Europa, USA to jedna rodzina, jedna wspólnota. Ten kontrakt, podobnie jak program Polska Zbrojna i pożyczka SAFE służą bezpieczeństwu i współpracy wszystkich sojuszników sojuszu – podkreślał Donald Tusk.

– To miejsce jest symboliczne. Kiedy poprzednio byłem premierem, to tutaj miały mieć swoje miejsce polskie Caracale, francuskie, ale polskie. Nasi poprzednicy zerwali tamten kontrakt, kosztowało to Polskę 80 milionów kary i długie lata oczekiwania na podobną szansę – dodał premier.

Ambasador USA chwali Donalda Tuska

Na uroczystościach obecny był także Tom Rose. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił, że nasz kraj wkrótce będzie mała największą (oczywiście poza USA – red.) flotę śmigłowców Apache na świecie. Dyplomata postanowił pochwalić Donalda Trumpa a przy okazji nawiązać do jego imiennika, premiera Polski, któremu także nie szczędził ciepłych słów.

– My w USA mamy fantastycznego negocjatora imieniem Donald. Tutaj w Polsce też macie świetnego negocjatora, również imieniem Donald. Twardy gość, jak byśmy powiedzieli – ocenił Tom Rose.

– Jeśli ktoś w Polsce sądzi, że udało nam się w tym kontrakcie przemycić coś po swojemu, to powiem, że siedząc naprzeciwko tego człowieka, nie da się tego zrobić – stwierdził.

Ambasador USA w Polsce zapewnił, że „oba kraje łączy silny sojusz i będą siebie nawzajem bronić w trudnych sytuacjach”. – Obecnie Polska jest nową, wielką potęgą Europy. To wzór, który Europa powinna naśladować. Sposób działania Polski powinien stać się europejskim sposobem działania. Donald Trump i cały świat to szanuje – zaznaczył dyplomata.

Czytaj też:

Karol Nawrocki wściekł się na wizji. Wystarczyło jedno pytanieCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz przypomniał, co PiS mówiło o SAFE. Błaszczak oceniał: To szansa dla Polski