Kosiniak-Kamysz przypomniał, co PiS mówiło o SAFE. Błaszczak oceniał: To szansa dla Polski

SAFE (Security Action for Europe) – program Unii Europejskiej, dzięki któremu Polska otrzyma kilkadziesiąt miliardów euro na cele obronne – został ostatecznie zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jednak rząd Donalda Tuska (Koalicja 13 Października) obiecała, że skorzysta z „planu B”, dzięki któremu środki – choć przez weto nie wszystkie – i tak trafią do Polski.

PiS, jeszcze przed decyzją głowy państwa, zaproponował własny program – SAFE 0 proc. Ma on być sfinansowany nie z unijnego budżetu, ale z nadmiarowych zysków, które wypracował Narodowy Bank Polski (prezesem NBP jest Adam Glapiński).

Projekt ustawy SAFE 0 proc. trafił już do Sejmu (izby niższej). Co sądzi na jego temat minister obrony narodowej?

„Trzeba poprawić prezydencką ustawę”

Władysław Kosiniak-Kamysz udzielił wywiadu „Dziennikowi Gazecie Prawnej”. W rozmowie z gazetą 23 marca (poniedziałek) poinformował, że jest „za” procedowaniem projektu ustawy. – Ale w kształcie, w którym przedstawił ją prezydent, jest ona niekonstytucyjna. Trzeba ją poprawić. Uważam, że należy przyjąć unijny SAFE, który jest realny, choć jestem też zainteresowany wirtualnymi – jak na razie – propozycjami Narodowego Banku Polskiego. Najprościej byłoby zastosować istniejącą ustawę o przelewaniu zysków [z NBP – red.] do budżetu państwa – wskazał.

Szef MON przyznał, że pieniądze z narodowego funduszu przydadzą się armii. To dlatego, że „potrzeby wojska to nie 200 czy 400 a 600 mld PLN [warto przypomnieć, że z SAFE Polska miała otrzymać 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld złotych – red.]”. –Propozycja NBP jest dla mnie jak najbardziej do przyjęcia – stwierdził.

Były szef MON o SAFE: To szansa na wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych RP

Wracając jednak do unijnego programu, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przypomniał, że pół roku temu „PiS popierało SAFE”. – Nawet mówili, że jesteśmy tak nieudolnym rządem, że nie będziemy potrafili z niego [z pieniędzy – red.] skorzystać. Krzyczeli, że: „Nie stać nas na zmarnowanie takiej okazji” – wspomniał.

Jeszcze trzy miesiące temu – na początku grudnia 2025 roku – były szef MON-u – Mariusz Błaszczak – pisał na platformie X, że SAFE „to szansa na wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ale także polskiego przemysłu zbrojeniowego”.

