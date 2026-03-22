Pułapka Nawrockiego, gra o SAFE, widmo drogiej żywności. Nowy „Wprost”

Karol Nawrocki coraz częściej odmawia podpisania ustaw uchwalonych przez Sejm. Jeszcze nie wybrzmiała awantura o weto do ustawy o unijnej pożyczce SAFE, a już prezydent odmówił podpisu pod nowelą postępowania karnego. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział weto do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne, choć jeszcze nie wyszła z Senatu. A na tapecie jest odmowa przyjęcia ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego – pisze Eliza Olczyk w tekście „W pułapce konfrontacji”.

„Donald grał na weto”. – Kluczem do zwycięstwa w wyborach jest narzucenie własnej narracji. I w tym pyskaci PiS-owcy są lepsi niż inteligenci z Koalicji Obywatelskiej – mówi Jacek Protasiewicz w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Strongman zamiast miękiszona”. – Karol Nawrocki czerpie pełnymi garściami ze stylu Donalda Trumpa, a jego działania wywołują mieszane reakcje – ocenia dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku, w rozmowie z Anną Mokrzanowską.

„Czarnek wchodzi w rolę”. Niewielu wierzy w to, że Przemysław Czarnek dotrwa jako kandydat na premiera do wyborów. – To jasny zwrot PiS-u w stronę Grzegorza Brauna – słyszymy w Sejmie. Materiał Piotra Barejki i Tomasza Stankiewicza.

„Nadmiar hipokryzji”. Prostą samokrytyczną sztuczką lubianą przez symetrystów jest zadawanie pytania: A gdyby to X tak zrobił/powiedział, czy twoja reakcja intelektualna byłaby taka sama? Felieton Jana Wróbla.

„Złamano niepisaną umowę”. – Prezydent zapewniał do tej pory, że jest zwolennikiem obecności Polski w Unii, a jednocześnie gra bardzo niebezpiecznymi emocjami – ostrzega w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Klaudia Jachira z KO.

„Niewidzialni Polacy”. Wiedzieliście? Że dzieci, nastolatki i młodzi dorośli też żyją na ulicy? Że bezdomny to nie zawsze mężczyzna z ośmiomiesięcznym zarostem, podartą kurtką i reklamówką? Materiał Marty Byczkowskiej-Nowak.

„Cisza po burzach”. Po głośnych na całą Polskę likwidacjach „mordowni” dla zwierząt w Wojtyszkach i Radysach wciąż nie zapadł żaden wyrok. Piotr Barejka sprawdził, co dzieje się w sprawach patoschronisk.

„Samoobronność”. Ryszard Florek, prezes Fakro, wyszedł z koncepcją nowej opłaty obronnościowej dla Polski. Miałyby ją uiszczać największe firmy działające w kraju – pisze Szymon Krawiec.

„Widmo reakcji łańcuchowej”. Hel, fosfaty i gaz ziemny. Bez nich nie da się produkować komputerów i nawozów. Pech chce, że pogrążona w wojnie Zatoka Perska dostarcza światu jedną trzecią tych surowców. Artykuł Jakuba Mielnika.

„Nuklearne tabu”. – Polska od 1945 r. żyje w cieniu broni jądrowej w realnym sensie – tłumaczy Marcie Roels Albert Świdziński, autor książki „Nasza bomba. Czy Polska potrzebuje strategii jądrowej?”

„Przelot przez cywilizacje”. Jak zwiedzać jeden z nowych cudów świata: Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie? Podpowiadamy, których z setek tysięcy eksponatów nie należy przeoczyć – pisze Alicja Miłosz.

