Złoty pociąg znaleziony? Lider poszukiwaczy zabrał głos. „Świadek w wahadle”
Podziemny tunel Źródło: Fotolia / TTstudio
Michał Motak odpowiedział na serię pytań od internautów, którzy są zainteresowani poszukiwaniami złotego pociągu. Radiesteta jest przekonany, że jego założenia są słuszne.

Michał Motak, lider zespołu „Złoty Pociąg 2025”, opublikował nagranie, w którym odpowiedział na pytania internautów. Jednego z nich ciekawiło, skąd radiesteta wie, że w poszukiwanym pociągu znajduje się złoto i inne kruszce.

– Skąd wiem? Ponieważ wykonałem tam jedyne mentalne badania na obecność kruszców, złota. Czyli włożyłem „świadka” do wahadła i miałem jasną odpowiedź, tam pozostał ślad złota, ślad – mówią też na to hologram, więc na pewno wjechało tam złoto. Nieprawdopodobna skala maskowania tego tunelu świadczy o tym, że wjechało tam coś bardzo cennego. Mi moje badanie radiestezyjne, mentalne, jedyne badanie mentalne, pokazało, że wjechało tam złoto, depozyt złota – powiedział Michał Motak w nagraniu na kanale „Underground Hunter – Łowca podziemi” w serwisie YouTube.

Złoty pociąg znaleziony? Poszukiwacz nie ma wątpliwości. „Cały czas to podkreślam”

Inny internauta zapytał poszukiwacza, co zrobi, jeżeli okaże się, że jego przewidywania są chybione i nie znajdzie ani tunelu, ani złotego pociągu. - Nie ma takiej możliwości, żeby tam nie było. Ja mam swoje badania radiestezyjne, bardzo precyzyjne, bardzo szczegółowe i one mówią jednoznacznie: tam jest zamaskowany tunel i wewnątrz są trzy wagony. Cały czas to podkreślam. Ani przez moment w to nie zwątpiłem – powiedział.

Warto przypomnieć, że radiesteta w kwietniu 2025 r. dokonał zgłoszenia do organów państwowych znaleziska w postaci trzech wagonów kolejowych z okresu II wojny światowej, które mają być ukryte w zamaskowanym tunelu, znajdującym się na trasie pomiędzy Świebodzicami a Wałbrzychem. W styczniu 2026 r. Michał Motak poinformował, że otrzymał zgodę od konserwatora zabytków na prowadzenie dalszych działań. Te mają ruszyć w kwietniu.

Źródło: WPROST.pl / YouTube