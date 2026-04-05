Minister klimatu pochwaliła Mentzena. „Bądź jak Sławek”

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen udał się z kamerą do jednego z supermarketów. Wziął ze sobą torby oraz worki na śmieci, wypełnione po brzegi pustymi butelkami i puszkami. „Sprawdziłem jak w rzeczywistości działa system kaucyjny. Rezultaty już jutro na moim kanale na YouTube!” – informował w mediach społecznościowych.

Mentzen pokazał, jak oddaje butelki. Kaucjomatu nie było

Na nagraniu widzimy, jak przez kilkanaście minut oddaje butelki, dyskutując przy tym z klientami i pracownikami. Nie wyglądało to na reklamę systemu kaucyjnego. Polityk pokazywał raczej, że jest to kłopot dla obsługi sklepu i coś niewygodnego dla klientów.

Tymczasem minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska postanowiła eksperyment polityka wykorzystać jako pozytywny przykład. „Sławomir Mentzen w 12 minut oddał 226 puszek i butelek – to jedno opakowanie na 3 sekundy” – zauważała.

„Mimo braku w sklepie kaucjomatu, wszystko przebiegło bez problemów. Dzięki temu starczyło czasu na mentzenowe marudzenie. Wesołych Świąt Panie Pośle” – podsumowała w swoim wpisie na X, który opatrzyła nawet zdjęciem Sławomira Mentzena z dołączonym hasłem – „Bądź jak Sławek – zwracaj opakowania!”.

Mentzen do minister Henning-Kloski: Klienci mają swoje zdanie

Polityk Konfederacji odpowiedział minister w komentarzu. „Zadziałał nie system, tylko bardzo miła i pracowita Pani z Biedronki. Zarówno ona jak i klienci mają swoje zdanie o waszym systemie i nie jest ono pozytywne” – pisał. „Zresztą nie mam pewności, że przy każdym idzie to tak sprawnie, jak przy pośle z kamerą” – zauważał Mentzen.

Henning-Kloska nie dawała jednak za wygraną. „Myślę, że skoro można 6 a nawet 12 ciężkich butelek pełnych wody przynieść jednej soboty do domu, kolejnej można puste i lekkie odnieść i oddać w kasie robiąc kolejne zakupy. Nie trzeba zbierać 220 sztuk na pokaz. Paniom w kasie też będzie łatwiej” – podsumowała.

