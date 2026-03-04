Pracownicy Biedronki nie mogli uwierzyć. Góral „zarobił” na kaucji rekordową kwotę

Od kilku miesięcy w Polsce obowiązuje nowy system kaucyjny. Za butelki plastikowe oraz puszki dopłacamy po 50 groszy, a za szklane butelki wielorazowe po złotówce. Niektórzy nawet nie zauważyli jeszcze nowego systemu, ale inni już pokazują, że można na nim skorzystać. Sieć marketów Biedronka przekazała „Faktowi” dane odnośnie realizacji programu w swoich sklepach.

Białka Tatrzańska. Rekord w zwrocie za opakowania kaucyjne

Jak ujawniła firma, najwyższy pojedynczy voucher — 367,50 zł — dotyczył zwrotu 735 opakowań w ramach zbiórki manualnej. Został wydany w sklepie w Białce Tatrzańskiej przy ulicy Środkowej 294A. W wypadku automatu rekord był nieco niższy i wynosił 298 zł. Ten Voucher wygenerowano w Zakopanem, w sklepie przy ulicy Jagiellońskiej.

Firma przekazała, że średnia wartość vouchera w całej sieci wynosi obecnie 5,80 zł. Dotyczy to zarówno zbiórki automatycznej, jak i manualnej. Łącznie do 3 marca klienci Biedronki oddali już 53 mln 510 tys. opakowań. Najwięcej w województwie śląskim, mazowieckim i małopolskim. Najmniej w opolskim i lubuskim.

Kaucja na opakowania napojów. Biedronka podała statystyki

Widać też wyraźny wzrost w statystykach. Między grudniem, a lutym liczba zebranych opakowań podskoczyła o 1836 proc. W grudniu było to 183 tys. oddanych opakowań, w styczniu 8 mln 461 tys., a w lutym 39 mln 412 tys.

— Naszym celem jest objęcie systemem automatycznych butelkomatów wszystkich sklepów, w których jest to możliwe — podkreślała w rozmowie z „Faktem” Agnieszka Koc, Dyrektorka Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Biedronce. — Jednocześnie od momentu wejścia w życie nowego prawa zbiórka działa w całej sieci, nawet jeśli w części sklepów odbywa się jeszcze manualnie — dodawała.

