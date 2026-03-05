Były poseł PiS o faworycie prezesa: Młody, inteligentny. Może to być strzał w „dychę”

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Lucjusz Nadbereżny to, jak pisał „Newsweek”, najnowszy faworyt prezesa PiS. To w nim Jarosław Kaczyński upatruje przyszłego premiera.

A wie pani, że brałem pod uwagę w swoich rozważaniach jego nazwisko, nim jeszcze pojawiło się na politycznej giełdzie? Jest młody i bardzo inteligentny. Może to być strzał w dychę.

Co pan o nim wie?

Dwa razy z nim rozmawiałem na partyjnych zjazdach. Myślę, że jest troszkę niepozorny, ale może okazać się czarnym koniem. Podobnie, jak Karol Nawrocki, czyli kandydat idealny.

Na czym polega strategia prezesa? Czym się kieruje, wybierając – jak pan mówi – kandydatów idealnych na prezydentów czy premierów?

Idealny kandydat to taki, że wyglądałby dobrze zarówno w ornacie, todze, mundurze, drelichu czy dresie. Mistrzostwo świata polega na tym, że do najwyższych urzędów trzeba znajdować nieprzeciętnych przeciętniaków. Takich, którzy swoją inteligencję i talenty zręcznie ukrywają. Nie epatują emocjami, bo ludzie nie lubią takich, którzy są od nich lepsi. Identyfikują się z kimś, kto jest do nich podobny, a do tego jest „nowością”.

Jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że chodzi o to, by nie wystawiać do pierwszego szeregu „zaciekłych pisiorów”.