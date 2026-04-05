Wiadomo już, co z zestrzelonym pilotem. Trump potwierdza doniesienia

Amerykański pilot, który katapultował się nad terytorium Iranu z zestrzelonego myśliwca F-15, został odnaleziony. „Mamy go” – informował Donald Trump. Jako pierwszy o finale poszukiwań informował portal Axios.

Amerykański pilot odnaleziony. Trump triumfuje

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w oficjalnym oświadczeniu cytowała słowa prezydenta Trumpa. „Moi drodzy Amerykanie, w ciągu ostatnich kilku godzin wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło jedną z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratunkowych w historii USA” – oznajmiał polityk. Podkreślał przy tym, że odnaleziony pilot jest „cały i zdrowy”.

„Ten dzielny wojownik znajdował się za liniami wroga w zdradliwych górach Iranu, ścigany przez naszych wrogów, którzy zbliżali się coraz bardziej z godziny na godzinę, ale nigdy nie był tak naprawdę sam, ponieważ jego Naczelny Dowódca, Sekretarz Wojny, Przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów i inni żołnierze monitorowali jego lokalizację 24 godziny na dobę i szczegółowo planowali jego ratunek” – zapewniał Trump.

„Na moje polecenie wojsko Stanów Zjednoczonych wysłało dziesiątki samolotów uzbrojonych w najgroźniejszą broń na świecie, aby go odzyskać. Odniósł obrażenia, ale nic mu się nie stanie” – podkreślał polityk. Przypomniał, że wcześniej udało się ocalić też drugiego pilota.

„To pierwszy raz w historii wojskowości, kiedy dwóch amerykańskich pilotów zostało uratowanych, niezależnie, głęboko na terytorium wroga. NIGDY NIE OPUŚCIMY AMERYKAŃSKIEGO ŻOŁNIERZA!” – zapewniał prezydent, posługując się jednym z popularnych haseł amerykańskiej armii.

„Fakt, że udało nam się przeprowadzić obie te operacje bez śmierci czy nawet zranienia choć JEDNEGO Amerykanina, po raz kolejny dowodzi, że osiągnęliśmy miażdżącą dominację w powietrzu i przewagę nad irańskim niebem. To moment, z którego WSZYSCY Amerykanie, Republikanie, Demokraci i wszyscy inni, powinni być dumni i zjednoczeni wokół niego” – przekonywał.

„Naprawdę mamy najlepsze, najbardziej profesjonalne i zabójcze wojsko w historii świata. NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI AMERYCE, NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI NASZYM WOJSKOM I WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH DLA WSZYSTKICH!” – zakończył Trump (zachowaliśmy podkreślenia zastosowane w jego wiadomości – red.).

Iran. Zestrzelenie F-15E i poszukiwania amerykańskich pilotów

W piątek 3 kwietnia nad Iranem strącone zostały dwa amerykańskie samoloty. Stany Zjednoczone straciły szturmowy A-10 oraz myśliwiec F-15E. Ten drugi warty był około 31 miliardów dolarów. Tego samego dnia Irańczycy uszkodzili też w dwa wrogie śmigłowce Black Hawk.

Załoga myśliwca F-15 Strike Eagle zdołała się katapultować tuż przed rozbiciem maszyny. Pierwszego pilota uratowali członkowie amerykańskich sił specjalnych. Długo jednak nie było wiadomo, co stało się z drugim oficerem, który odpowiedzialny był za system uzbrojenia.

Rozpoczął się wyścig z czasem, ponieważ Irańczycy również podjęli szeroko zakrojone poszukiwania „wrogiego pilota”. Sprawę nagłaśniały tamtejsze media, informując o ustanowionej nagrodzie finansowej za doprowadzenie żywego żołnierza przed oblicze irańskich władz. Oferowano równowartość 76 tys. dolarów.

