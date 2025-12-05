Prawdziwi liderzy i słabe ogniwa. Oceniamy ministrów Tuska

Po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, przejęcie władzy przez Donalda Tuska i jego ekipę miało przynieść wyraźne przetasowanie i zwrot w polskiej polityce. Gdy przez większość państw świata przetacza się fala prawicowego populizmu, zwycięstwo koalicji demokratycznej było postrzegane – zarówno w kraju, jak i za granicą – jako ogromny sukces.

Dwulecie rządu Tuska. Polacy zabrali głos w sondażu

Nadzieje związane z nową ekipą rządzącą były ogromne, a wyborcy – zachęceni licznymi deklaracjami składanymi podczas kampanii – oczekiwali szybkich i widocznych zmian.

Po niemal dwóch latach rządów koalicji 15 października wyraźnie można odczuć społeczne rozczarowanie. Polki i Polacy coraz mocniej domagają się realizacji kampanijnych obietnic i rozliczenia afer z czasów PiS.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost” sprawdziliśmy, jak po dwóch latach Polacy oceniają gabinet Donalda Tuska. Jak się okazuje, negatywną opinię o działalności rządu ma 39,2 proc. respondentów (w tym 15,6 proc. wskazało odpowiedź „źle” a 23,6 proc. „bardzo źle”). Pozytywne zdanie o obecnej Radzie Ministrów ma 27,9 proc. ankietowanych (z czego 17,9 proc. ocenia rząd „dobrze” a 10 proc. „bardzo dobrze”).

Uwagę zwraca również znacząca grupa respondentów pozostających „pomiędzy”. 25,1 proc. postawiło na odpowiedź „średnio”, a 7,8 proc. nie ma wyrobionego zdania (odpowiedź „nie wiem”).

Dwulecie Tuska. Sukcesy rządu

Sytuację Donalda Tuska i jego ministrów skomplikował wynik wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki – nazywany przez część polityków związanych z obozem rządzącym „wetomatem” – odrzucił wiele ważnych aktów prawnych. I w tej kwestii nic nie zapowiada zmiany. Relacje między „małym” i „dużym” pałacem są coraz bardziej napięte.

Mimo licznych problemów rząd Donalda Tuska ma swoje sukcesy. Po pierwsze, rekordowe nakłady na obronność – budżet na 2026 rok przewiduje ponad 200 mld zł, co ma uczynić Polskę jednym z liderów NATO i UE w zakresie bezpieczeństwa. Po drugie, zwiększone wsparcie socjalne – rząd podjął się największych transferów społecznych od 1989 roku, a wydatki na programy socjalne znacząco wzrosły.

Po trzecie, skuteczne wykorzystanie środków unijnych oraz stabilizacja gospodarcza, które sprawiły, że Polska zbliża się do elitarnej grupy G20.

Rząd Donalda Tuska. Takie oceny dostali ministrowie

Postanowiliśmy wziąć pod lupę poszczególnych ministrów z rządu Donalda Tuska i sprawdzić, który z polityków ma się czym pochwalić, a kto zdecydowanie powinien wziąć się do pracy.

Donald Tusk (premier). Ocena: 4-



Donald Tusk wracając na stanowisko premiera, stanął przed trudnym zadaniem: posprzątać po ośmioletnich rządach PiS. Do tego dochodzi konieczność utrzymania w ryzach koalicjantów, którzy wielokrotnie mają różne zdania w kluczowych kwestiach oraz napięta sytuacja międzynarodowa związana m.in. z wojną w Ukrainie.

W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk składał wiele ambitnych obietnic. Tempo ich realizacji jest jednak znacznie wolniejsze niż oczekiwano, co wywołuje frustrację wśród wyborców KO.

Z zapowiadanych 100 obietnic — według niezależnych analiz — do października 2025 udało się w pełni zrealizować niespełna kilkadziesiąt. Wciąż nie zrealizowano wielu zapowiedzi m.in. zmiany w podatkach (np. podniesienie kwoty wolnej), pełnej reformy wymiaru sprawiedliwości czy liberalizacji prawa aborcyjnego i związków partnerskich.

Jednocześnie rząd może się pochwalić wieloma sukcesami. Spadająca inflacja, rosnące realne płace i wyraźny wzrost dochodów rozporządzalnych Polaków — to realne efekty polityki fiskalnej i gospodarczej. Rząd zapowiada także duże inwestycje w infrastrukturę, co ma wzmocnić konkurencyjność gospodarki i przyciągnąć kapitał.



Radosław Sikorski (minister spraw zagranicznych). Ocena: 5-



Radosław Sikorski to jeden z najważniejszych i najsprawniej działających ministrów w rządzie Donalda Tuska. Według ostatniego sondażu IBRiS dla Onetu, szef MSZ cieszy się zaufaniem 40,3 proc. Polaków. Polityk KO konsekwentnie reprezentuje polskie interesy na arenie międzynarodowej. Zagraniczne media wielokrotnie zwracały uwagę na jego zdecydowaną krytykę rosyjskich dyplomatów i demaskowanie kłamstw oraz propagandy. Stanowczo upomina się także o pomoc dla Ukrainy.

Szef polskiej dyplomacji odbudował pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W swojej polityce stawia na wzmocnienie relacji zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i partnerami europejskimi m.in. Francją oraz Niemcami. Resort pod jego kierownictwem przyjął zmiany, dzięki którym od początku 2025 roku poprawiły się warunki pracy polskich dyplomatów.

Na działalności Radosława Sikorskiego cieniem kładzie się ciągnący się od miesięcy spór o nominacje ambasadorskie, najpierw z Andrzejem Dudą a obecnie z Karolem Nawrockim. Głosy krytyki popłynęły także w związku z wypowiedziami na temat Izraela - polityk KO ocenił, że w Strefie Gazy nie dochodzi do ludobójstwa.



Waldemar Żurek (minister sprawiedliwości). Ocena: 4



Waldemar Żurek przejął resort sprawiedliwości po Adamie Bodnarze. Na szli postawił całą zawodową przyszłość, ponieważ po stanowisku w rządzie powrót do orzekania jest mocno skomplikowany.

Swoją kadencję rozpoczął od odwołania 46 prezesów i wiceprezesów sądów. Zapowiedział również, że nie wyrazi zgody na nominacje osób, które dostały stanowiska dzięki działaniu neo-sędziów w KRS. Były sędzia przygotował szeroko komentowane projekty ustaw „praworządnościowych”: projekt ustawy regulującej status wadliwie powołanych sędziów oraz reformy powoływania KRS. Krytycy zarzucali, że zaproponowane regulacje dają ministrowi ogromne uprawnienia, co w przyszłości może stać się polem nadużyć.

Największym wyzwaniem dla nowego ministra była kwestia rozliczeń afer rządów PiS. Oczekiwania twardego elektoratu KO w tej kwestii są ogromne a zbyt powolne tempo rozliczania było jednym z głównych zarzutów pod adresem Adama Bodnara. Waldemar Żurek wielokrotnie podkreślał, że nie ma już świętych krów. Najgłośniejsza sprawa dotyczy Zbigniewa Ziobry, któremu prokuratura stawia aż 26 zarzutów.

4 grudnia Waldemar Żurek przekazał Włodzimierzowi Czarzastemu informacje dotyczące przedstawienia Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi i Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami w czasach rządów PiS.



Barbara Nowacka (ministra edukacji). Ocena: 3+



Gdy w czerwcu zapytaliśmy Polaków w sondażu SW Research, którego z ministrów uważają za najgorszego, liderką tego niechlubnego zestawienia została Barbara Nowacka z wynikiem 8,9 proc. Do swoich porażek szefowa MEN z pewnością może zaliczyć projekt wprowadzenia do szkół edukacji zdrowotnej. Frekwencja na nowym przedmiocie w większości szkół jest znacząco poniżej oczekiwań.

Na ministrę spadła fala krytyki ze strony biskupów za pomysł okrojenia liczby godzin religii oraz wykreślenie oceny z religii ze szkolnych świadectw. Kontrowersje - zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli - wzbudził pomysł likwidacji prac domowych oraz zmian w kanonie lektur obowiązkowych. Ze środowiska nauczycielskiego popłynęły liczne głosy niezadowolenia w związku z rewolucją w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych.



Władysław Kosiniak-Kamysz (minister obrony narodowej). Ocena: 4+



W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Wprost 36,4 proc. respondentów wystawiło szefowi MON złą ocenę a 31,9 proc. – dobrą.

Wicepremier ma na swoim koncie trochę sukcesów. Z pewnością można do nich zaliczyć pomysł utworzenia nowego rodzaju wojsk - Wojsk Medycznych, a także wyraźny zwrot ku wzmocnieniu potencjału militarnego poprzez zakupy sprzętu (m.in. okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej w ramach programu „Orka”) oraz rekordowe zwiększenie budżetu obronnego do 4,8 proc. PKB.

MON pod kierownictwem Kosiniaka-Kamysza przyjął również nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego oraz zapowiedział program dobrowolnych, powszechnych szkoleń obronnych dla obywateli (program „wGotowości”)

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że chociaż plany są ambitne, większość zapowiadanych inwestycji dopiero wchodzi w fazę realizacji. Spektakularnych efektów wzmacniania polskiej obronności na razie brak.



Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (ministra rodziny, pracy i polityki społecznej). Ocena: 5



Wejście Agnieszki Dziemianowicz-Bąk do rządu było odczytywane jako sygnał, że gabinet Donald Tuska chce nadać polityce społecznej bardziej ludzki, prospołeczny charakter. Polityczka Lewicy wielokrotnie deklarowała, że zna problemy pracowników, rodzin, osób starszych czy z niepełnosprawnościami i chce im realnie pomóc.

Pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk MRPIPS wprowadziło m.in. program „Aktywny rodzic”, przepisy o rencie wdowiej, babciowe, urlopy dla rodziców wcześniaków a także zmiany w sprawie naliczania stażu pracy oraz uchwałę o ochronie sygnalistów i podwyżki dla pracowników socjalnych.

Aktualnie resort pracuje m.in. nad wzmocnieniem i poprawą efektywności Państwowej Inspekcji Pracy, co na razie budzi opór wśród części koalicjantów, głównie z PSL. W planach jest również pilotaż programu „Skrócony czas pracy".



Andrzej Domański (minister finansów). Ocena: 3+



Andrzej Domański jest określany przez media jako pierwszy w Polsce super-minister. Nic dziwnego, ponieważ to właśnie ten polityk skupia w swoich rękach najważniejszy resort z punktu widzenia państwa.

Minister wielokrotnie deklarował, że stawia na „budżet bezpieczeństwa, inwestycji i wsparcia obywateli”. Na plus można zaliczyć fakt, że w nowym budżecie przewidziano rekordowe środki m.in. na obronność, infrastrukturę oraz ochronę zdrowia.

Dzięki szefowi resortu finansów udało się wprowadzić świadczenia takie jak babciowe czy wakacje składkowe. Na początku października polityk KO zapowiedział, że rząd planuje podwyższyć CIT dla sektora bankowego.

Rozczarowaniem okazały się natomiast działania ministra odnośnie m.in. podatku Belki oraz podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Falę krytyki wywołała również kwestia ogromnego wzrostu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2026 roku, co dla małych firm będzie sporym wyzwaniem.



Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (ministra funduszy i polityki regionalnej). Ocena: 2



Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była uważana za jedną z prymusek w rządzie Donalda Tuska. Wszystko się jednak zmieniło, gdy wybuchła afera dotycząca przyznawania świadczeń dla branży HoReCa w ramach KPO.

W odpowiedzi na falę krytyki ministra zapowiedziała kontrole i wstrzymanie dalszych wypłat. Cała sprawa położyła się cieniem na relacjach polityczki Polski 2050 z Donaldem Tuskiem, który uważa KPO za jeden z flagowych projektów swojego rządu.

Tym samym na razie nie wiadomo, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzyma stanowisko wiceszefowej rządu, o co mocno zabiega jej ugrupowanie. Szczególnie, że na horyzoncie rysuje się kolejny spór w rządzie, tym razem o zmiany w polityce mieszkaniowej, co może doprowadzić do spięć między koalicjantami.



Paulina Hennig-Kloska (ministra klimatu i środowiska). Ocena: 1



Chociaż ministra klimatu i środowiska jest jedną z najgorzej ocenianych polityczek w rządzie i była uważana za murowaną kandydatkę do wymiany, to jednak w ramach rekonstrukcji Donald Tusk pozostawił ją na stanowisku.

Polityczka Polski 2050 ma na swoim koncie mnóstwo kontrowersyjnych decyzji m.in. w sprawie ustawy wiatrakowej, której zarzuca się, że jest pisana pod dyktando lobbystów a także dotyczących cen energii dla przedsiębiorców czy propozycji niskoprocentowych pożyczek dla powodzian z południa Polski.

Zamieszanie pojawiło się również wokół płatności w ramach programu Czyste Powietrze oraz pomysłu zlikwidowania transportu konnego na trasie do Morskiego Oka o co od lat zabiegały organizacje prozwierzęce



Marcin Kierwiński (szef MSWiA). Ocena: 4-



Marcin Kierwiński jako szef MSWiA nadzorował uruchomienie systemu EES na polskich przejściach granicznych, co pozwala na elektroniczną, identyfikację cudzoziemców spoza UE. Polityk KO zapowiedział także zakrojony na szeroką skalę program modernizacji służb: policji, Straży Granicznej oraz PSP.

Gdy pojawiły się przypadki naruszeń granicy polsko-białoruskiej, Marcin Kierwiński i MSWiA reagowali zdecydowanie: podjęto decyzję o zamknięciu granicy z Białorusią i wzmocnieniu patroli. Z danych publikowanych w listopadzie przez resort wynika, że w ramach trzech ogólnokrajowych akcji zatrzymano blisko 500 osób — w tym osoby poszukiwane międzynarodowo i członków mafii — co pokazuje wzrost efektywności działań policji i służb.

Cieniem na działalności polityka położyła się kwestia wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie, ponieważ w kuluarach pojawiały się plotki, że to właśnie za jego sprawą stołeczni radni odrzucili ten pomysł.



Tomasz Siemoniak (koordynator służb specjalnych). Ocena: 4+



Tomasz Siemoniak przed rekonstrukcją rządu łączył funkcje ministra koordynatora służb specjalnych oraz szefa MSWiA. Aktualnie sprawuje już tylko to pierwsze stanowisko. Na początku swojej kadencji przeprowadził szereg zmian kadrowych w polskich służbach. Zażegnał także zapowiedzi protestów w służbach.

Sporym sukcesem okazała się również organizacja pierwszego dużego szczytu UE-USA z udziałem nowej administracji amerykańskiej w Warszawie. Służby pod nadzorem Tomasza Siemoniaka mogą się pochwalić licznymi sukcesami m.in. zatrzymano podejrzanych o przygotowania aktów sabotażu na terenie Polski.

Minister jest postrzegany jako profesjonalista, pragmatyk i fachowiec, także przez politycznych przeciwników. Ostro bronił funkcjonariuszy, gdy Karol Nawrocki zablokował nominacje dla 136 kandydatów na oficerów SKW i ABW.



Jolanta Sobierańska-Grenda (ministra zdrowia). Ocena: 3-



Jolanta Sobierańska-Grenda trafiła do resortu zdrowia po rekonstrukcji rządu. Wcześniej przez lata zarządzała szpitalami m.in. spółką Szpitale Pomorskie. W przedstawionym przez ministrę programie na lata 2025-2027 wśród priorytetów wymieniono m.in. cyfryzację ochrony zdrowia oraz przeznaczenie w ramach Funduszu Medycznego blisko miliard złotych na inwestycje i zakup sprzętu.

Ogromnym problemem pozostaje kwestia finansowania ochrony zdrowia. Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na około 23 mld zł. MZ szuka oszczędności m.in. w wynagrodzeniach - chce zmienić ustawę o minimalnym wynagrodzeniu, co budzi opór w środowisku medycznym. W związku z opóźnionymi płatnościami z NFZ, na początku listopada 2025 r. szpitale sygnalizowały, że przesuwają planowe zabiegi.

Jednocześnie z rządu popłynęła jasna deklaracja, że składka zdrowotna pozostanie na tym samym poziomie. 4 grudnia Donald Tusk stwierdził wprost, że nie ma możliwości, aby w tym czy w kolejnym roku została ona podniesiona.



Krzysztof Gawkowski (wicepremier, minister cyfryzacji). Ocena: 3



Polityk Lewicy od samego początku swojej kadencji podkreślał, że jego główną misją będzie rozwój cyfrowej infrastruktury państwa oraz dążenie do tego, żeby Polska stała się liderem przemian cyfrowych w Europie. Zapowiadał także dalszy rozwój aplikacji e-usług dla obywateli.

Do swoich sukcesów może zaliczyć program „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach którego do ponad 2,5 tys. instytucji samorządowych trafi 1,5 mld złotych oraz rezygnację z projektu „lex pilot” czy pomysłu zwiększenia uprawnień służb do inwigilacji obywateli.

Minister powołał w czasie swojej kadencji Instytut Badawczy IDEAS oraz rozbudował funkcjonalność w aplikacji mObywatel.

Chociaż zapowiedzi dotyczące modernizacji mocno rozbudziły apetyty a plany ministra były ambitne, to tak naprawdę większość działań albo jest w trakcie wdrażania albo pozostała w fazie deklaracji.

Co więcej, chociaż Krzysztof Gawkowski jest wicepremierem, to jego pozycja w rządzie nie jest bardzo mocna, wynika głównie z faktu zapisów umowy koalicyjnej.



Stefan Krajewski (minister rolnictwa). Ocena: 4-



Stefan Krajewski przejął resort rolnictwa po Czesławie Siekierskim. W październiku minister ogłosił pakiet pomocy skierowany do gospodarstw poszkodowanych przez pogodowe anomalie. Była to odpowiedź na alarmujące głosy ze strony rolników, którzy skarżyli się na ogromne straty w uprawach. Minister zapewniał, że jego priorytetem jest wsłuchiwanie się w głos rolników i organizacji branżowych oraz jak najlepsza współpraca na linii rząd - wieś.

Za sprawą ministra od 2026 roku w życie wejdzie program „Aktywny rolnik”, w ramach którego rolnicy będą musieli udokumentować prowadzenie działalności rolniczej, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie.

Ogromnym wyzwaniem dla ministra jest umowa UE-Mercosur. Polska i Francja próbują zbudować mniejszość blokującą, jednak Stefan Krajewski przyznawał, że na razie się to nie udało. Na korzyść Polski działa fakt, iż umowa utknęła na razie w Parlamencie Europejskim, ponieważ blokują ją setki poprawek.



Jakub Rutnicki (minister sportu). Ocena: 3



Jakub Rutnicki zastąpił w resorcie sportu fatalnie ocenianego Sławomira Nitrasa. Na początku swojej kadencji zapowiedział dialog oraz otwartość i transparentność w podejściu do związków sportowych.

Polityk KO podkreślał, że jedną z jego głównych misji jest wspieranie nie tylko sportu zawodowego, ale również aktywności młodzieży. W listopadzie minister został zatwierdzony na członka zarządu WADA, co daje Polsce dodatkowy głos w kluczowych decyzjach antydopingowych na arenie międzynarodowej.

Ponieważ Jakub Rutnicki objął stanowisko w lipcu, wiele jego inicjatyw czy pomysłów nie zostało jeszcze wdrożonych i na próżno szukać spektakularnych efektów.

Resort sportu pod kierownictwem polityka KO mocno angażuje się w pomysł zgłoszenia polskiej kandydatury do roli gospodarza letnich igrzysk olimpijskich w 2040 lub 2044 roku.



Maciej Berek (minister nadzoru). Ocena: 4



Po rekonstrukcji rządu Maciej Berek otrzymał tekę ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego główną misją jest pilnowanie, żeby decyzje podejmowane przez poszczególnych ministrów były skutecznie realizowane. W mediach często jest nazywany prawą ręką Donalda Tuska. Formalnie jest ponadpartyjnym urzędnikiem, który cieszy się ogromnym zaufaniem premiera co sprawia, że ministrowie mogą się go słuchać.

Chociaż Maciej Berek ma za zadanie nadzorować ministrów, komentatorzy wskazują, że formalnie nie otrzymał żadnych uprawnień wymuszania działań, co może ograniczyć jego realny wpływ.



Dariusz Klimczak (minister infrastruktury). Ocena: 4



Największym wyzwaniem dla Dariusza Klimczaka jest z pewnością kwestia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dla jednych przejaw megalomanii ze strony PiS, dla innych flagowy projekt dla polskiego ruchu transportowego.

Pod kierownictwem ministra Polska uzyskała 450 mln euro z unijnego konkursu 'Łącząc Europę" na rozwój infrastruktury morskiej i kolejowej. Największa część środków trafi do PKP PLK - 294 mln euro zostanie przeznaczonych na realizację projektu Rail Baltica

Jednym z priorytetów ministra jest poprawa sytuacji na kolei m.in. poprzez przyspieszenie inwestycji oraz połączenie nadzoru nad spółkami transportowymi, co ma zwiększyć efektywność zarządzania.



Marta Cienkowska (ministra kultury). Ocena: 3-



Jednym z największych sukcesów Marty Cienkowskiej są zainicjowane programy wsparcia dla artystów. Resort kultury wprowadził kompleksowy mechanizm dopłat do składek ZUS dla artystów z dochodami do 125 proc. minimalnego wynagrodzenia. Pojawiła się także zapowiedź utworzenia Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, które będzie wspierać aktywizację zawodową artystów oraz pomagać w rozwoju ich karier.

Nie w pełni udało się przyspieszyć reformy w dużych instytucjach narodowych, co spowodowało napięcia z kierownictwem muzeów i teatrów.

Polityczka musiała się również mocno tłumaczyć z afery wokół Instytutu Pileckiego i budzących wątpliwości okoliczności zwolnienia kierującej berlińską filią Instytutu Hanny Radziejowskiej. Szefowa resortu kultury była także krytykowana za zbyt częste podróże zagraniczne oraz ich koszty - przykładowo delegacja do Australii za blisko 50 tys. złotych miała na celu odzyskanie zabytkowej monety



Miłosz Motyka (minister energii). Ocena: 4-



Obejmując urząd ministra energii Miłosz Motyka podkreślał, że jego priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilnych dostaw energii, a także modernizacja sieci i przygotowanie rozwiązań, które ograniczą ryzyko przerw w dostawach.

W połowie listopada najmłodszy minister w gabinecie Donalda Tuska tłumaczył, że ceny energii spadają, nowe ceny będą obowiązywać od nowego roku, dzięki czemu nie będzie potrzeby mrożenia kosztów prądu. Dzięki Miłoszowi Motyce rząd przyjął ustawę o bonie ciepłowniczym, który zagwarantuje dopłatę sięgającą nawet do 3,5 tys. zł rocznie do rachunków za ciepło.



Marcin Kulasek (minister nauki). Ocena: 3



Marcin Kulasek zastąpił w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka, który odchodził z rządu w atmosferze skandalu. Jednym z pierwszych działań ministra było powołanie zespołu, który miał opracować nowe, bardziej przejrzyste mechanizmy oceny pracy instytutów badawczych oraz naukowców.

Jako minister zaczął mocniej akcentować współpracę nauki z sektorem prywatnym oraz przemysłem, co ma się przełożyć na lepsze finansowanie badań oraz innowacyjnych projektów. Ogromnym problemem jest finansowanie nauki – ze środowisk płyną głosy, że jest ono na zbyt niskim poziomie.



Wojciech Balczun (szef MAP). Ocena: 3+



Wojciech Balczun objął stanowisko ministra aktywów państwowych w okresie, gdy kluczowe było uporządkowanie i zwiększenie efektywności państwowych spółek.

Chociaż PKP Cargo nie zakończyło trzeciego kwartału na minusie, co już samo w sobie jest sukcesem, to sytuacja w spółce nadal jest daleka od dobrej.



Minister inicjował też procesy modernizacji i cyfryzacji spółek Skarbu Państwa, co zwiększyło ich przejrzystość oraz zdolność konkurowania na rynku.

Ważnym osiągnięciem było także rozpoczęcie projektów konsolidacyjnych w energetyce, mających na celu lepsze wykorzystanie zasobów państwowych przedsiębiorstw i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.



