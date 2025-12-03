PiS pomoże odrzucić weto Nawrockiego? „Rozwiązanie musi pomóc zachować prezydentowi twarz”

Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę łańcuchową. – Dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw. Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt i chciałem poinformować, że jest decyzja koalicji w tej sprawie. To weto będzie głosowane dlatego, że uważamy tę decyzję prezydenta za następną decyzję, która jest absolutnie niezrozumiała – powiedział na konferencji prasowej marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że jeżeli komisja szybko zdecyduje, to posłowie mogą zająć się wetem prezydenckim jeszcze na posiedzeniu w grudniu, a jeśli wolniej to w styczniu 2026 r. Będzie to pierwsza sytuacja od dawna, kiedy Sejm spróbuje odrzucić prezydenckie weto. O prawdopodobieństwo takiego rozstrzygnięcia „Wprost” zapytał prof. Olgierda Annusewicza. Zdaniem politologa „nawet jeśli matematycznie jest, to politycznie takiej szansy nie ma”.