Prezydent zawetował ustawę łańcuchową. Marszałek Sejmu zapowiada głosowanie

Marszałek na konferencji prasowej stwierdził, że decyzja Karola Nawrockiego o odrzuceniu ustawy jest „absolutnie niezrozumiała”.

– Dam do druku oraz skieruję na komisję kwestię związaną z wetem w stosunku do tych ustaw. Ustawa łańcuchowa przejdzie do komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt – przekazał Włodzimierz Czarzasty.

Prezydent zawetował ustawę łańcuchową. Będzie głosowanie

Jak zaznaczył marszałek Sejmu, „argumenty za wetem do ludzi nie przemawiają”. Jego zdaniem, prezydent powinien mieć więcej empatii. – Absurdom mówimy: Nie – stwierdził polityk.

Na konferencji prasowej Czarzasty nawiązał do zarzutów kierowanych w jego stronę o tym, że „mrozi projekty prezydenckie”. – Nie podjąłem decyzji o żadnej ustawie prezydenckiej. Mówienie o zamrażarce jest niezrozumieniem procesu legislacji – skomentował.

Fala emocji po prezydenckim wecie

Wczorajsze popołudnie wstrząsnęło opinią publiczną. Prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu rządowego projektu ustawy łańcuchowej, zakładający zakaz trzymania zwierząt na uwięzi. Decyzja ta wywołała falę krytyki nie tylko ze strony miłośników czworonogów – politycy także nie gryźli się w język. Jednakże, zdaniem Nawrockiego, chociaż dobrostan zwierząt i intencja ich ochrony jest słuszna, ustawa była źle napisana.

– Zamiast rozwiązywać problemy tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa – argumentował.

Stwierdził jednocześnie, że wizja polskiej wsi, która źle traktuje zwierzęta zawiera w sobie krzywdzący stereotyp. – Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu – wyjaśnił.

Poinformował także, że kieruje do Sejmu własny projekt związany z zakazem trzymania psów na łańcuchu. W projekcie zawarto wyłączenia od stosowania wspomnianego zakazu oraz przepisy o zagwarantowaniu zwierzęciu odpowiedniego schronienia.

