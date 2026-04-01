Woda niezdatna do spożycia. Mieszkańcy miejscowości otrzymali ostrzeżenia SMS

Mieszkańcy miejscowości Bogunów, Brzeście, Marcinkowice, Pasterzyce i Węgry (woj. dolnośląskie) otrzymali krótki komunikat o wodzie niezdatnej do spożycia. Odbiorcom polecono w alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, aby śledzili komunikaty gminy Żórawina. W związku z informacją od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu uruchomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Żórawina.

Woda niezdatna do spożycia. Mieszkańcy Dolnego Śląska otrzymali alert RCB

Jego celem jest przywrócenie stanu bezpieczeństwa oraz informowanie mieszkańców. Podjęto również działania mające na celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie oświadczył, że ramach niezwłocznych działań naprawczych zdecydowano o intensywnym płukaniu sieci wodociągowej oraz jej dezynfekcji środkami, która są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

Wrocławski PPIS zareagował, bo w próbce wody z 26 marca została przekroczona najwyższa dopuszczalna wartość liczby bakterii grupy coli. W związku z tym woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków i potraw, czy do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Nie nadaje się również do mycia, kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych zranień.

Muszą zaopatrzać się wodę na zewnątrz i stosować do zaleceń. Wyczekują kolejnego komunikatu

Wodę można jedynie wykorzystywać do urządzeń sanitarnych, tj. WC. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci. Następny komunikat zostanie opublikowany w czwartek o godz. 9:30. Dla pozostałych miejscowości na terenie gminy Żórawina woda jest bezpieczna i zdatna do picia. Sytuacja jest stale monitorowana. Informacje będą przekazywane na bieżąco.

Czytaj też:

RCB ostrzega Polaków przed podejrzanymi telefonami. „Nie podawaj żadnych danych osobistych”Czytaj też:

Groźna bakteria w basenie. Dopiero po tygodniu odkryto fatalny błąd