RCB ostrzega Polaków przed podejrzanymi telefonami. „Nie podawaj żadnych danych osobistych”

Pomysłowość oszustów nie zna granic. Wielokrotnie ostrzegano już przed sposobami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na żołnierza z USA”, a także omawiane tutaj podszywanie się pod pracownika banku ma długą historię i wiele wariantów. Problem jest jednak wciąż na tyle poważny i aktualny, że ostrzeżenia do Polaków postanowiło rozesłać Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB ws. vishingu. Uwaga na fałszywych pracowników banku

Najnowszy alert RCB dotyczy tzw. vishingu, czyli oszustwa przez telefon. To głosowy phishing, czyli przestępstwo, w którym oszuści podszywają się pod zaufane osoby – w tym wypadku właśnie pracownika banku. Próbują tą drogą wyłudzić wrażliwe dane ofiar lub dostać się do ich pieniędzy.

„Coraz więcej osób otrzymuje podejrzane telefony od rzekomych pracowników banku, policji czy innych instytucji. Oszuści próbują wyłudzić dane osobowe, hasła, numery kont czy kody BLIK” – informuje w komunikacie z czwartku 5 lutego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Pamiętaj: Prawdziwy bank nigdy nie poprosi w rozmowie telefonicznej o hasło ani kod do logowania. Nie podawaj żadnych danych osobistych przez telefon. W razie wątpliwości – rozłącz się i skontaktuj z osobą lub instytucją, o której była mowa” – ostrzegają urzędnicy na platformie X.

