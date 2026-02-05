Cała Polska na pomarańczowo. IMGW i RCB ostrzegają przed niebezpieczną pogodą

Choć próżno na termometrach szukać teraz dwucyfrowych mrozów, zima nie powiedziała ostatniego słowa. Mało tego, mieszkańcom całej Polski pokazała dziś swoje groźne oblicze. Synoptycy na dzisiejszą noc i poranek prognozowali bowiem opady marznącego deszczu – nic więc dziwnego, że na chodnikach i jezdniach wielu z nas zobaczyło dziś „szklankę”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydały szereg alertów, obejmujących teren całej Polski. Które rejony są dziś najbardziej narażone na trudne warunki pogodowe?

Alerty IMGW i RCB. Lista zagrożonych województw

IMGW wydał ostrzeżenia dotyczące marznących opadów deszczu i mżawki, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi. „Nad drogach i chodnikach ślisko!” – alarmuje IMGW. Alertami objęta jest cała Polska – poszczególne tereny różnią się jedynie stopniem ostrzeżeń.

Podobne ostrzeżenie opublikowało również RCB. Alert został rozesłany do odbiorców na terenie województw:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

lubuskiego

wielkopolskiego

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

łódzkiego

świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski)

lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski)

dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Treść komunikatu RCB nie pozostawia wątpliwości co do skali zagrożenia. „Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach”. – ostrzega centrum.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas poruszania się po nieodśnieżonych chodnikach i lokalnych drogach, gdzie ryzyko poślizgnięcia się lub wypadku jest największe.

