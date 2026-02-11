„Wystrzał” temperatury, a potem fala chłodu. Nowa prognoza dla Polski

Jak wynika z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zima chociaż na chwilę odpuści, a wartości na termometrach będą utrzymywać się na plusie albo delikatnie opadać poniżej zera. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna wyniesie od -1°C miejscami na północy i północnym wschodzie, około 1°C w centrum, do 4-5°C na południu i południowym zachodzie. Na północy i północnym wschodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Z kolei w Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm.

Nowa prognoza dla Polski. Meteorolodzy odkrywają karty

W czwartek będzie dominowało zachmurzenie duże i całkowite, a na południu okresami będą większe przejaśnienia. Przez Polskę przejdą opady deszczu, a na północnym wschodzie ponownie należy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie kształtowała się na poziomie od 0°C na Suwalszczyźnie, około 4°C w centrum, do 9°C na zachodzie i 12°C na południu.

Kolejnego dnia wartości na termometrach będą na podobnym poziomie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0°C miejscami na północy, około 5°C w centrum, do 9°C na południu i południowym zachodzie. Również w piątek mogą pojawić się opady śniegu – zwłaszcza na północy i południu kraju. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h, a w Karpatach powodować zamiecie śnieżne.

Szykuje się kolejna fala ochłodzenia? Zima nie powiedziała ostatniego słowa

IMGW udostępniło także prognozę na weekend. Z przewidywań meteorologów wynika, że czeka nas kolejna fala ochłodzenia, ale w tym przypadku nie ma mowy o tak srogich mrozach, jakie utrzymywały się w Polsce jeszcze kilka dni temu.

W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od -3°C na Suwalszczyźnie, około 0°C w centrum, do 4°C, 5°C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Z kolei w niedzielę termometry maksymalnie będą wskazywać: od -7°C, -6°C na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich, około -3°C na przeważającym obszarze kraju do -1°C, 0°C na wybrzeżu.

