Przed nami kosmiczne widowisko. Zobaczymy je z Polski?

Astronomowie odkryli nową kometę o nazwie C/2026 A1 (MAPS). To tak zwanakometa muskająca Słońce – czyli taka, która przelatuje bardzo blisko naszej gwiazdy. Już na początku kwietnia obiekt znajdzie się w ekstremalnie małej odległości od Słońca. Jeśli nie rozpadnie się pod wpływem potężnego żaru i promieniowania, może stać się wyjątkowo jasny.

Kometa została zaobserwowana 13 stycznia przez francuskich astronomów pracujących w obserwatorium AMACS1 na pustyni Atakama w Chile. W chwili odkrycia była ponad dwa razy dalej od Słońca niż Ziemia. Naukowcy szacują, że jej jądro ma około 2,4 kilometra średnicy.

C/2026 A1 należy do rodziny komet Kreutza. To grupa kilku tysięcy obiektów, które przelatują bardzo blisko Słońca. Badacze podejrzewają, że wszystkie są fragmentami jednej ogromnej komety, która rozpadła się około 1700 lat temu.

Wkrótce wszystko będzie jasne

Najważniejszy moment nastąpi 4 kwietnia. Tego dnia kometa osiągnie tak zwane peryhelium, czyli punkt swojej orbity najbliższy Słońcu. Znajdzie się wtedy zaledwie około 800 tysięcy kilometrów od jego powierzchni. Dla porównania – Merkury krąży około 70 razy dalej.

W tym czasie kometa będzie pędzić z prędkością ponad 3,2 miliona kilometrów na godzinę. Ogromna grawitacja, ekstremalne temperatury i silne promieniowanie mogą ją rozerwać- właśnie tak kończy większość komet z tej grupy.

Jeśli jednak C/2026 A1 przetrwa, może stać się bardzo jasna. Pod wpływem ciepła zacznie gwałtownie uwalniać gaz i pył, co sprawi, że jej blask mocno wzrośnie. Niewykluczone, że będzie świecić nawet jaśniej niż pełnia Księżyca. W takim przypadku mogłaby być widoczna gołym okiem – nawet w ciągu dnia.

Czy zobaczymy ją z Polski?

Najlepsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy półkuli południowej. Na półkuli północnej – w tym w Polsce – kometa powinna być widoczna nisko nad południowo-zachodnim horyzontem tuż przed zachodem Słońca.

Nawet jeśli częściowo się rozpadnie, pod koniec marca i na początku kwietnia będzie można próbować dostrzec ją przez lornetkę astronomiczną lub teleskop.

Co ciekawe, C/2026 A1 może nie być jedyną atrakcją. Pod koniec kwietnia w pobliżu Słońca znajdzie się także kometa C/2025 R3 (PanSTARRS). Już teraz niektórzy nazywają ją „Wielką Kometą 2026 roku”.

