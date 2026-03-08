Ten szkolny problem wraca każdej wiosny. Nauczyciele pod ścianą

Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami. Dla nauczycieli święta wiążą się co roku z rekolekcjami, które Kościół organizuje dla uczniów. Choć prawo nie zobowiązuje pedagogów do uczestnictwa w praktykach religijnych, sposób organizacji rekolekcji w wielu szkołach sprawia, że część z nich i tak znajduje się w sytuacji, którą określają jako bardzo niekomfortową.

Zgodnie z art. 6 Karty Nauczyciela „nauczyciel ma obowiązek rzetelnie wykonywać zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą”.

Wielkanoc 2026. Rekolekcje a szkolne prawo

Jednocześnie przepisy pozwalają na organizowanie rekolekcji dla uczniów uczęszczających na religię i dopuszczają ich zwolnienie z zajęć w tym czasie. Warto jednak pamiętać, że formalnie za rekolekcje odpowiada parafia, a nie szkoła. Z punktu widzenia prawa, zadaniem placówki jest przede wszystkim zapewnienie opieki tym uczniom, którzy w wydarzeniach religijnych nie uczestniczą.

W praktyce wygląda to jednak różnie. W wielu szkołach dni rekolekcyjne organizowane są w taki sposób, że nauczyciele towarzyszą klasom przez cały dzień, również podczas wyjścia do kościoła. Taki model budzi wątpliwości części kadry pedagogicznej. Choć formalnie nie istnieje przepis nakazujący udział w praktykach religijnych, organizacja dnia szkolnego bywa skonstruowana tak, że obecność nauczyciela przy uczniach obejmuje także czas spędzony w świątyni.

Pedagodzy, którzy nie chcą brać udziału w wydarzeniach religijnych, stają przed trudnym wyborem. Z jednej strony wiedzą, że prawo nie nakłada na nich takiego obowiązku. Z drugiej – odmowa towarzyszenia uczniom mogłaby oznaczać otwarte zakwestionowanie decyzji dyrekcji i wejście w konflikt w miejscu pracy. Wielu nauczycieli przyznaje, że woli takiej sytuacji uniknąć.

Rekolekcje w szkołach budzą emocje. Nauczyciele mówią o presji

Część nauczycieli zwraca też uwagę na inny aspekt problemu. Ich zdaniem obecność w kościele razem z klasą może być odbierana jako symboliczne poparcie dla wydarzenia religijnego, nawet jeśli sami nie chcą w nim uczestniczyć. Inni wskazują, że rozwiązaniem mogłoby być prowadzenie w tym czasie zwykłych zajęć szkolnych, a udział w rekolekcjach pozostawienie wyłącznie zainteresowanym uczniom.

Wielu pedagogów podkreśla jednak, że rozwiązywanie takich sporów na poziomie pojedynczych szkół jest trudne. Dlatego ich zdaniem potrzebne byłyby bardziej jednoznaczne wytyczne ze strony organów prowadzących, kuratoriów lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.

