Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Stworzył lodowe imperium

Smutne wieści napłynęły z Nowego Sącza. W niedzielę 8 marca w wieku 74 lat zmarł Marian Koral. Biznesmen wraz ze swoim bratem stworzył firmę Koral, jednego z największych producentów lodów w Polsce oraz w Europie.

Przyczyny śmierci współtwórcy lodowego imperium nie zostały podane do publicznej wiadomości. Wiadomo jedynie, że w ostatnim czasie Marian Koral zmagał się z poważną chorobą.

Bliscy zmarłego przekazali, że uroczystości pogrzebowe Mariana Korala odbędą się w środę 10 marca. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 13 w Kościele św. Ducha w Nowym Sączu. Po nabożeństwie kondukt żałobny uda się na cmentarz przy ulicy Rejtana, gdzie o godzinie 15 nastąpi złożenie ciała do grobu.

Zaczynali od zera. Stworzyli jedną z najbardziej rozpoznawanych marek

Bracia Józef i Marian Koralowie rozpoczęli swój biznes lodowy w 1979 roku. Niewielki zakład rzemieślniczy w Limanowej z czasem przekształcili w jedną z największych firm w branży, która dziś odpowiada za ponad jedną piątą sprzedaży lodów w Polsce. Mimo sukcesu biznesowego bracia Koral od lat stronili od medialnego rozgłosu. Słynęli za to z przywiązania do rodzinnego regionu.

Marka Koral stała się rozpoznawalna w całym kraju, także dzięki głośnym kampaniom reklamowym z udziałem znanych gwiazd. Wśród osób promujących lody Koral znaleźli się m.in. Katarzyna Figura, Maryla Rodowicz, Daniel Olbrychski, Doda, Joanna Krupa oraz Zbigniew Wodecki.

Aktualnie głównymi udziałowcami w firmie są dzieci Józefa: Monika Koral, Izabela Koral oraz Michał Koral W zestawieniu 40 najbogatszych przed 40 opublikowanym przez Wprost, ten ostatni znalazł się na 14. miejscu. Jego majątek jest szacowany na 304 mln złotych.

Rok wcześniej zmarł brat Mariana Korala – Jan – z zawodu cukiernik.

