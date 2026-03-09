Już się reklamują w TV Republika. „Przestała się wywiązywać z płatności”

Z TV Republika zniknęły reklamy giełdy kryptowalut Zondacrypto – donosi „Gazeta Wyborcza”. Dla przykładu jeszcze w listopadzie 2025 r. było ich 687, w styczniu 2026 r. – 288, a w lutym – zero. Zondacrypto miała przestać się wywiązywać z płatności za reklamy. Szef Telewizji Republika miał się spotkać w grudniu 2025 r. z prezesem giełdy Przemysławem Kralem w Monaco. Biznesmen mieszka tam na stałe i w Polsce pojawia się niechętnie.

Spotkanie szefa TV Republika i biznesmena. Jest zamieszany w próbę przekupstwa dziennikarza TVN?

Powodem ma być tajemnicze zniknięcie cztery lata temu założyciela giełdy Sylwestra Suszka i próba przekupstwa dziennikarza TVN Michała Fui za to, aby odstąpił od pracy nad filmem o Zondacrypto i sprawie Suszka. W obu sprawach toczy się śledztwo, a Kral jest świadkiem. „Wyborcza” opisuje „wyjątkowo bliskie” relacje TV Republika z Zondacrypto. Dodatkowo w kampanii prezydenckiej i zaraz po niej pokrywały się ze związkami z obozem Karola Nawrockiego.

W maju 2025 r. odbyła się konferencja CPAC Polska, której głównym sponsorem była Zondacrypto. Ekipa Telewizji Republika podczas wizyty głowy państwa w USA zajmowała się organizacją i prowadzeniem Polsko-Amerykańskiego Szczytu Strategicznego. Na scenie było widać logo Zondacrypto. Nazwa giełdy kryptowalut widniała także w dolnej części ekranu podczas transmisji. Organizatorzy dziękowali Kralowi za sfinansowanie szczytu.

Bliskie związki TV Republika, Zondacrypto i Nawrockiego. Co z raportem rządu o kryptowalutach?

Prezes giełdy był na nim obecny i brał udział w panelu o kryptowalutach. Mówcy wiązali z prezydenturą Nawrockiego nadzieje na „ochronę obywateli przed ingerencją państwa w wolność finansową”. Takim argumentem głowa państwa posługuje się, wetując rządową ustawę o regulacji i kontroli rynku kryptowalut. Podobnie mówi Kral. Nawrocki dwukrotnie odmówił podpisania ustawy o rynku kryptowalut.

Przed pierwszym wetem odbyło się zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym miała paść nazwa Zondacrypto. „GW” podsumowało, że „rząd w dalszym ciągu nie ogłasza raportu o politycznych powiązaniach Zondacrypto”. Zaznaczono również, że Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że nie ma kontroli nad giełdą.

Czytaj też:

Gorzkie słowa o TV Republika. Jest też wątek Holeckiej. „Została ofiarą...”Czytaj też:

Zmiana właściciela TVN, w tle konkurent dla TV Republika. „Gorący czas w polskich realiach”