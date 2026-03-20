TV Republika ramię w ramię z Braunem i Kaczyńskim. „Polska zagrożona”

W sprawie unijnego programu SAFE zapanowała zaskakująca zgodność. Jarosław Kaczyński i Grzegorz Braun ramię w ramię ostrzegają przed utratą polskiej suwerenności, niemiecką dominacją w UE i długiem, który mają spłacać przyszłe pokolenia.

Kaczyński i Braun ostrzegają przed Niemcami

Ich retoryka niemal się pokrywa – od „czwartej Rzeszy” po „volksdeutschów”. Jarosław Kaczyński w swoich komentarzach odnośnie programu SAFE nie owija w bawełnę. - Unia Europejska bez maski to Niemcy. Dzisiaj Bruksela to tylko zewnętrzna placówka Berlina – komentuje prezes PiS. W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Braun, który dodaje, że „Niemcy są przebrani w kostium Unii Europejskiej”.

Obaj politycy zgodnie przestrzegają przed tzw. „czwartą Rzeszą” i „eurokołchozem”, sugerując, że unijne instytucje planują ograniczyć niezależność Polski. – Plan jest prosty: narody mają zniknąć – mówi Grzegorz Braun. – Zlikwidować państwo polskie i uczynić Polaków mieszkańcami terytorium zarządzanego z zewnątrz. A to „zewnątrz” w praktyce oznacza Berlin – wtóruje Jarosław Kaczyński.

TV Republika mówi głosem Brauna i Kaczyńskiego

Prezes PiS i europoseł znaleźli sojusznika w pracownikach TV Republiki. Redaktorzy stacji Tomasza Sakiewicza nie przepuścili okazji, aby przy okazji dyskusji o SAFE uderzyć w rząd Donalda Tuska i zaatakować Niemców.

„Goebbelsowska propaganda atakuje prezydenta”; „Der SAFE: Niemcy polegli na polskim froncie”; „Prezydent zatrzymał niemiecki przemarsz przez Polskę”, „Herr Donald "fur Deutschland« Tusk rozkazuje prezydentowi RP” – to tylko niektóre paski, jakie pojawiły się na antenie TV Republiki.

„Fakty” TVN zwracają uwagę na fakt, że podobna narracja pojawia się w propagandowej białoruskiej telewizji. I dodają, że „politycy PiS i Konfederacji Korony Polskiej konsekwentnie krytykują UE, nie koncentrując się na zagrożeniu ze strony Rosji”.

Grzegorz Braun sugeruje, że „polexit to nie jest złe rozwiązanie”. A Karol Nawrocki w czasie wystąpienia z okazji Święta Niepodległości z oburzeniem stwierdził, że „część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom Unii Europejskiej”.

Czytaj też:

Polacy odwracają się od Karola Nawrockiego? Ten sondaż daje do myśleniaCzytaj też:

Strongman zamiast miękiszona. Karol Nawrocki idzie na całość