Nowa prognoza dla Polski. Potężne „skoki” temperatury. Meteorolodzy odkrywają karty

Przez długie tygodnie w Polsce utrzymywały się siarczyste mrozy. W ubiegłym tygodniu odczuwalne było ocieplenie, a w nocy z poniedziałku na wtorek temperatury ponownie spadły.

Nowa prognoza dla Polski. Meteorolodzy odkrywają karty

Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu Gdańskim, w centrum i na wschodzie wyniosła od -17°C do -11°C, lokalnie na Podlasiu prognozowany był spadek do -19°C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura minimalna kształtowała się na poziomie od -10°C na Kaszubach i południowym wschodzie, ok. -5°C nad morzem i na południu, do -1°C na południowym zachodzie.

– To charakterystyczne elementy dla polskiej zimy. To, co widzimy za oknem, właśnie się w to wpisuje. Najpierw arktyczne powietrze, a potem odwilż – powiedziała na antenie Radia VOX FM rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Agnieszka Prasek poinformowała też, że niewiadomą pozostaje, ile jeszcze będzie fal mrozu, zanim zima ostatecznie ustąpi.

„Skoki” temperatury. Blisko 20°C różnicy

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że pogoda będzie gwarantowała zwroty akcji, a termometry będą wskazywały od blisko -10°C do niemal 10°C. We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od -7°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum, do 7°C, 8°C na południowym zachodzie i południu. W dzień należy spodziewać się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami, okresami na południowym wschodzie z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy, mogą wystąpić słabe opady śniegu.

W nocy z wtorku na środę termometry będą wskazywać wartości od -8°C na Podhalu, około -6°C na północnym wschodzie oraz miejscami w Małopolsce, do 1°C na południowym zachodzie i południu. A 11 lutego temperatura maksymalna wyniesie od 0°C na północnym wschodzie, ok. 5°C w centrum, do 9°C na południowym zachodzie.

