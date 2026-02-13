Niemcy chcą kupić polską broń. Wiceszef MON ujawnia
Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk Źródło: PAP / Paweł Supernak
Niemcy wykazały wstępne zainteresowanie zakupem polskich zestawów przeciwlotniczych Piorun. Informację tę potwierdził Cezary Tomczyk. Jak zaznaczył, sprawa „wymaga dopięcia”.

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej przekazał, że Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu zestawów przeciwlotniczych Piorun. – Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu Pioruna i powinniśmy być z tego dumni, bo to pokazuje, jak innowacje w polskim przemyśle obronnym wpływają na postrzeganie nas na świecie i na interesy naszego kraju – powiedział Cezary Tomczyk na konferencji prasowej.

Niemcy zainteresowani polską bronią. Co wiadomo o systemach Piorun?

Jednocześnie wiceszef MON podkreślił, że tę informację może potwierdzić na razie jedynie w sposób nieoficjalny, bo sprawa „wymaga dopięcia”. W tym kontekście odniósł się także do krytycznych głosów ze strony opozycji. – Często słyszymy ze strony polityków PiS, że ktoś chce na nas zarobić. Wyjdźmy z tego lasu – zaapelował Cezary Tomczyk.

– To my, jako Polacy, jako polskie państwo, zarabiajmy na innych krajach. Takim przykładem jest właśnie system przeciwlotniczy Piorun – zakończył wątek.

Piorun to przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, które są przeznaczone do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce i drony. W Siłach Zbrojnych są wykorzystywane w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej na bliskich odległościach i małych wysokościach.

„PIORUN jest zmodernizowaną wersją ppzr GROM, który również znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. W ramach modernizacji zastosowano zmodyfikowany mechanizm startowy, nową głowicę samonaprowadzającą o większej czułości oraz celownik optoelektroniczny montowany na specjalnej szynie. Dzięki temu zwiększone zostały możliwości namierzenia celu, odporność na zakłócenia i zasięg rażenia” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na stronie Wojska Polskiego.

