Niemcy chcą kupić polską broń. Wiceszef MON ujawnia

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej przekazał, że Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu zestawów przeciwlotniczych Piorun. – Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu Pioruna i powinniśmy być z tego dumni, bo to pokazuje, jak innowacje w polskim przemyśle obronnym wpływają na postrzeganie nas na świecie i na interesy naszego kraju – powiedział Cezary Tomczyk na konferencji prasowej.

Niemcy zainteresowani polską bronią. Co wiadomo o systemach Piorun?

Jednocześnie wiceszef MON podkreślił, że tę informację może potwierdzić na razie jedynie w sposób nieoficjalny, bo sprawa „wymaga dopięcia”. W tym kontekście odniósł się także do krytycznych głosów ze strony opozycji. – Często słyszymy ze strony polityków PiS, że ktoś chce na nas zarobić. Wyjdźmy z tego lasu – zaapelował Cezary Tomczyk.

– To my, jako Polacy, jako polskie państwo, zarabiajmy na innych krajach. Takim przykładem jest właśnie system przeciwlotniczy Piorun – zakończył wątek.

Piorun to przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, które są przeznaczone do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce i drony. W Siłach Zbrojnych są wykorzystywane w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej na bliskich odległościach i małych wysokościach.

„PIORUN jest zmodernizowaną wersją ppzr GROM, który również znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. W ramach modernizacji zastosowano zmodyfikowany mechanizm startowy, nową głowicę samonaprowadzającą o większej czułości oraz celownik optoelektroniczny montowany na specjalnej szynie. Dzięki temu zwiększone zostały możliwości namierzenia celu, odporność na zakłócenia i zasięg rażenia” – czytamy w komunikacie, który został opublikowany na stronie Wojska Polskiego.

