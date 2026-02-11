Najważniejsze posiedzenie RBN od lat? O to Nawrocki zapyta polityków

Jak czytamy w artykule „Rz”, rozpoczynające się posiedzenie RBN może być „najważniejszym od lat”. Kluczowe mają być na nim trzy tematy: program SAFE, Rada Pokoju oraz rzekome powiązania marszałka Sejmu z Rosjanami. Mimo dużej medialności dwóch ostatnich zagadnień, przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego utrzymują, że najważniejszy będzie jednak SAFE.

SAFE najważniejszym tematem RBN?

Zaznaczono, że ustawa w sprawie opiewającego na około 200 mld zł programu pożyczkowego SAFE jest już gotowa i Rada Ministrów zajmie się nią także w tę środę. – Prezydent ma w tej sprawie szereg pytań do rządu – podkreślał rozmówca gazety. Prezydenta interesuje najbardziej sposób zarządzania programem, zasady jego realizacji i mechanizmy rozliczeń. Karol Nawrocki chce znać faktyczne oprocentowanie pożyczek, sposób zlecania kontraktów polskim podmiotom, definicję „polskiej firmy” i kryteria jej kwalifikowania.

Rząd ma usłyszeć również pytania o kompatybilność zamówień z rynku europejskiego z obecnie posiadanym i zamówionym już sprzętem wojskowym. – To nie jest tak, że prezydent Nawrocki jest przeciwny SAFE jako takiemu, interesuje go po prostu wykonanie tego programu – podkreślało źródło „Rzeczpospolitej”. Rozmówcy gazety ze strony koalicji rządzącej obawiają się jednak, że Nawrocki mógłby zawetować ustawę o SAFE.

Napięta atmosfera przed RBN. Apel wicepremiera

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dzień przed RBN apelował o skupienie się na merytorycznej pracy i łagodził spór powstały wokół osoby marszałka Czarzastego. – Bezpieczeństwo Polski to sprawa ponad podziałami, a nie arena dla politycznych gier. Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna skupiać się na tematach krytycznych: sytuacji na froncie, planach zbrojeniowych i Tarczy Wschód, a nie na „odbijaniu piłeczki” – przypominał.

Wezwania szefa PSL mogą jednak nie dotrzeć do walczących ze sobą stron, ponieważ tematów zapalnych przed RBN jest znacznie więcej. Duże kontrowersje budzi obecność na posiedzeniu prorosyjskiego posła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. Podnoszona jest też kwestia poświadczeń bezpieczeństwa dla szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Rząd obawia się zawetowania ustaw o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a marszałek Czarzasty już zapowiedział, że brak podpisu pod nową ustawą o KRS nie powstrzyma go przed rozpoczęciem procedury wyboru nowych członków KRS.

Czytaj też:

Happening posłów PiS. Tak zaskoczyli Czarzastego na konferencji. „Ankieta bezpieczeństwa”Czytaj też:

Lewica idzie na zwarcie z Karolem Nawrockim. „Znaleźliśmy świętego Graala”