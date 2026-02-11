Polska odpowiada na zaproszenie Trumpa. Tusk ujawnił szczegóły

Zwołane przez Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze przed rozpoczęciem obrad wzbudza ogromne kontrowersje.

RBN. Nawrocki chce wyjaśnień od Czarzastego

Prezydent zamierza zająć się m.in. sprawą kontaktów biznesowych marszałka Sejmu. – Najwięcej emocji wzbudził punkt faktycznie niestandardowy, który wprawił w osłupienie opinię publiczną, czyli analiza różnych kontekstów dotyczących Włodzimierza Czarzastego – stwierdził Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.

– RBN nie jest miejscem ani instytucją do dyskutowania na temat tego, czy lubi się marszałka Sejmu, czy nie i czy służby specjalne wiedzą coś na temat tego czy innego polityka – dodał premier.

Szef rządu zaznaczył, że „nie ma zamiaru bardziej szczegółowo wypowiadać w tej kwestii, jednak chce podkreślić, że RBN jest organem do spraw naprawdę poważnych i związanych z kluczowymi tematami związanymi z bezpieczeństwem państwa”. – Jesteśmy naprawdę zdezorientowani pomysłem prezydenta, by RBN tak otwarcie i bezwstydnie zamienić w pole politycznej gry. Rząd w tej sprawie nie będzie aktywny – zapowiedział Donald Tusk.

Polska przystąpi do Rady Pokoju? Donald Tusk ujawnia szczegóły

Podczas konferencji prasowej premier wspomniał również, że polska ambasada otrzymała zaproszenie na spotkanie inaugurujące Radę Pokoju. Jest ono skierowane do Karola Nawrockiego albo Donalda Tuska.

– W obecnych okolicznościach są pewne wątpliwości o charakterze ustrojowym, jeśli chodzi o kształt Rady Pokoju. Polska nie przystąpi do prac Rady Pokoju, ale będziemy analizować w sposób elastyczny i otwarty. Jeśli zmienią się okoliczności, to nie wykluczamy żadnego scenariusza – zapewnił premier.

Donald Tusk dodał, że jeśli Karol Nawrocki zdecyduje się uczestniczyć jako świadek w pracach Rady Pokoju, otrzyma od rządu pełne dossier. – Mamy w tej kwestii doświadczenie z Davos i tutaj był dobry przykład współpracy na linii rząd-prezydent. Sprawa jest bardzo delikatna a relacje z USA niezwykle ważne – dodał szef polskiego rządu.

