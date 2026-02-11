Afera wokół ubrań Karola Nawrockiego. Na jaw wyszły nowe fakty

Karol Nawrocki udał się do Włoch, aby wesprzeć polskich sportowców, którzy walczą o medale podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Afera wokół marki „NowRocky”. Nowe informacje

Podczas spotkania w wiosce olimpijskiej uwagę przykuł strój prezydenta. Polityk miał na czapkę oraz koszulkę z biało-czerwonym napisem „NowRocky”, który nawiązuje do jego bokserskiej przeszłości. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Karol Nawrocki pojawił się w ubraniach tej marki m.in. podczas PŚ w skokach narciarskich w Zakopanem czy w trakcie treningu na siłowni.

Marka nie przepuszcza okazji i regularnie reklamuje swoje produkty wizerunkiem głowy państwa. A także jego współpracowników m.in. kucharza Łukasza Miecznikowskiego. Tym razem było podobnie – fotografie z Karolem Nawrockim i polskimi sportowcami natychmiast pojawiły się w mediach społecznościowych. Dzień później zniknęły.

We wtorek 10 lutego firma udostępniła komunikat, w którym poinformowała o problemach z poprawnym działaniem strony internetowej. „Z powodu trwających ataków oraz używania zewnętrznych narzędzi funkcjonowanie strony jest zakłócane. Powoduje to czasową niedostępność. Pracujemy intensywnie nad rozwiązaniem problemu i dokładamy wszelkich starań, aby strona wróciła do pełnej sprawności jak najszybciej” – napisano.

Karol Nawrocki promuje „NowRocky”? Kancelaria reaguje

Kancelaria Prezydenta zapewnia, że polityk nie pozostaje w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową „NowRocky”. „Ekspozycja elementów garderoby z widocznym logo podczas wydarzeń publicznych nie była elementem żadnej uzgodnionej współpracy, działań promocyjnych czy też marketingowych. Nie wiązała się także z uzyskaniem przez prezydenta jakichkolwiek korzyści” – zaznaczono w oświadczeniu.

Z ustaleń Onetu wynika jednak, że w firmę „NowRocky” są zaangażowane osoby związane z głową państwa. Prawnik Adam Soszyński pracował przy obsłudze prawnej budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 i potwierdził, że osobiście zna prezydenta. Charakterystyczne logo marli zostało zastrzeżone jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta.

„NowRocky” w centrum afery. Firma wydała oświadczenie

Po medialnej burzy właściciel marki Maciej Bartasun wystosował oświadczenie, w którym podkreślił, że stworzenie firmy było inicjatywą prywatną prowadzoną przez osoby fizyczne i nie posiada oficjalnej autoryzacji Kancelarii Prezydenta.

Jak czytamy, Karol Nawrocki nie jest w żaden sposób związany marketingowo czy finansowo z działalnością „NowRocky”. Biznesmen nie chciał jednak komentować relacji, jakie łączą spółkę z Niną Nawrocką.

Odnosząc się do wykorzystywania materiałów z wizerunkiem prezydenta do celów promocyjnych, Maciej Bartasun stwierdził, że „wszystkie fotografie czy nagrania zostały wcześniej opublikowane przez KPRP, co uprawnia każdego obywatela do ich wykorzystania bez względu na cel”. „Obecnie wszelkie tego typu materiały zostały zdjęte z naszych mediów społecznościowych. Jeśli będzie to niezbędne, wystąpimy do KPRP z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie materiałów” – dodał właściciel marki.

