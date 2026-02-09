Strój Karola Nawrockiego przykuł uwagę. Sprawa ma drugie dno

Karol Nawrocki postanowił dopingować polskich sportowców podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Prezydent pojawił się na ceremonii otwarcia, a także spotkał się z zawodnikami w wiosce olimpijskiej.

ZIO 2026. Strój Karola Nawrockiego w centrum uwagi

Podczas rozmów z reprezentantami uwagę przykuł strój prezydenta. Karol Nawrocki miał na sobie czapkę oraz koszulkę z biało-czerwonym napisem „NowRocky”, który nawiązuje do jego bokserskiej przeszłości.

Marka od razu wykorzystała zdjęcia głowy państwa do promocji odzieży. Na kanałach w mediach społecznościowych oprócz wizerunku polityka użyto również fotografii polskich olimpijczyków.

Dopytywana o szczegóły Kancelaria Prezydenta zapewniła, że polityk nie pozostaje w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową „NowRocky”. Ekspozycja elementów garderoby z widocznym logo podczas wydarzeń publicznych nie była elementem żadnej uzgodnionej współpracy, działań promocyjnych czy też marketingowych. Nie wiązała się także z uzyskaniem przez prezydenta jakichkolwiek korzyści – zapewniono w oświadczeniu.

Nie był to pierwszy raz, gdy Karol Nawrocki pojawił się w ubraniach marki „NowRocky”. Wcześniej prezydent postawił na gadżety od tej marki podczas PŚ w skokach narciarskich w Zakopanem czy w trakcie treningu na siłowni. Marka regularnie reklamuje swoje produkty wizerunkiem głowy państwa. A także jego współpracowników m.in. kucharza Łukasza Miecznikowskiego.

Firma NowRocky a siostra Karola Nawrockiego

Z ustaleń Onetu wynika, że prezesem firmy (i jedynym udziałowcem) jest 33-letni Maciej Bartasun. Pełnomocnikiem firmy jest z kolei Adam Soszyński, który w przeszłości współpracował przy obsłudze prawnej budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Prawnik potwierdził, że osobiście zna prezydenta.

Co więcej, charakterystyczne logo marli zostało zastrzeżone jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta.

Na pytania o związki prezydenta z marką, rzecznik Rafał Leśkiewicz zapewnił, że n„ie ma żadnych relacji gospodarczych i nigdy nie były podpisywane żadne umowy o charakterze marketingowym”. „W Polsce istnieje konstytucyjna swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria Prezydenta nie ingeruje w działalność prywatnego podmiotu” - dodał współpracownik głowy państwa.

