Karol Nawrocki zabrał głos ws. SAFE. Będzie weto?

Karol Nawrocki przyznał, że polska armia potrzebuje pieniędzy z programu SAFE. - Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerenności, który jest dla mnie szczególnie ważny jako dla prezydenta Polski - skomentował w trakcie wystąpienia podczas odprawy dowódców wojskowych na warszawskiej Cytadeli.

- Na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania pieniędzy w kontekście zasady warunkowości? Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane, czy zawieszone. Pewność to bezpieczeństwo. Niepewność to niebezpieczeństwo - stwierdził prezydent.

W opinii Karola Nawrockiego konieczne jest ujawnienie listy wydatków, które zostaną pokryte przez pieniądze z programu SAFE. - To olbrzymi dług, który będzie spłacany przez państwo polskie, przez dziesięciolecia. Dlatego Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie one udzielane. Pojawiają się też pytania o kontrolę, przejrzystość wydatków. W związku z tym zasadne jest nadal ujawnienie listy 139 projektów przewidzianych do realizacji w ramach SAFE - mówił.

