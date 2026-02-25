Prezydent Częstochowy podejrzany o przestępstwa korupcyjne. Wiadomo, co z zarzutami

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński w środę 25 lutego poinformował o zatrzymaniu prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Jak zaznaczył „sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego”. O szczegóły był pytany w TVN24 prokurator krajowy. Dariusz Korneluk zaznaczył, że zatrzymany jest 19 osobą podejrzaną w tej sprawie.

Jeszcze dziś włodarz Częstochowy zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszy zarzut. Prokurator krajowy nie chciał zdradzać zbyt wielu szczegółów przed ogłoszeniem zarzutu Matyjaszczykowi. Ujawnił jedynie, że chodzi głównie o zamówienia publiczne. Prokurator po ocenie materiału dowodowego zdecyduje, czy zasadne będzie wysłanie wniosku do sądu o areszt tymczasowy.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zatrzymany przez CBA. Nowe fakty

Czynności z prezydentem Częstochowy mają być kontynuowane w czwartek. Po ich zakończeniu prokuratura ma wydać komunikat. Wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak komentował, że urząd „pracuje w normalnym trybie, jak każdego dnia”. – Rano pojawili się funkcjonariusze, poprosili o wydanie określonych dokumentów, które są przygotowywane – wyjaśnił. Stefaniak podkreślił, że „wie tyle, co każdy przeciętny obywatel”.

Rzecznik Lewicy Łukasz Michnik przekazał wcześniej, że „decyzją przewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego, Krzysztof Matyjaszczyk został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka do czasu pełnego wyjaśnienia tej sprawy”. – Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie zarówno publicznym, jak i samej Lewicy. Prawo musi działać tak samo wobec każdego, nie ma tu wyjątków, potrzeba transparentności, wyjaśnienia tej kwestii – podsumował Michnik.

