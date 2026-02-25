Prezydent Częstochowy w rękach CBA. Na jaw wyszły nowe fakty

W środę 25 lutego Krzysztof Matyjaszczyk został zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do zatrzymania doszło około godziny 9 rano w pobliżu domu samorządowca. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że funkcjonariusze działali na polecenie prokuratury.

Prezydent Częstochowy w rękach CBA. Pilna akcja służb

„Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego” – czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Jacek Dobrzyński doprecyzował, że zatrzymany samorządowiec ostanie przewieziony do katowickiej prokuratury.

Śledczy nie ujawniają na razie, czego konkretnie dotyczy prowadzone postępowanie. „Na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie mogę przekazać” – wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. — Zarzutów jeszcze nie ma. To prokurator zdecyduje o tym, kiedy i jakie zarzuty usłyszy zatrzymany polityk — dodał.

Krzysztof Matyjaszczyk pełni obowiązki prezydenta Częstochowy nieprzerwanie od 2010 roku. Wcześniej był m.in. radnym miasta, a także posłem na Sejm VI kadencji (2007-2010).

Wkrótce więcej informacji.

