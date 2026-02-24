Kradzież w Kancelarii Prezydenta, zniknęło ok. pół miliona. „To wyszło na jaw przypadkiem”

W Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w Kancelarii Prezydenta doszło do kradzieży. Jak podawał TVN24 obsługująca go pracownica pionu rachunkowości miała brać pożyczki na niczego nieświadomych pracowników kancelarii. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak jedna z wysokich rangą urzędniczek zauważyła, że pod koniec 2025 roku na jej konto wpłynęło wynagrodzenie mniejsze o prawie dwa tysiące złotych. – Wyszło to na jaw przypadkiem, wszyscy są tutaj poruszeni – przyznał rozmówca.

Po stwierdzeniu nieprawidłowości przeprowadzono kontrolę i rozwiązano umowę o pracę z osobą odpowiedzialną za sytuację. Złożono również zawiadomienie do prokuratury. W sprawie przesłuchano już pierwszych świadków i pozyskano dokumentację. Trwa ustalanie, jak długo trwał proceder, jakie są łączne straty i ile osób zostało poszkodowanych. Nieoficjalnie kwota strat miała wynieść około pół miliona złotych.

Jak ujawnił informator portalu gazeta.biz, początkowo fikcyjne pożyczki i sumy do spłaty były niewielkie, więc pracownicy jakoś uchodziło to płazem. Dziennikarskie ustalenia komentował również na swoim kanale na YouTube europoseł KO Krzysztof Brejza z żoną Dorotą. Jego zdaniem to „przedziwna historia”. – Tam, gdzie pojawiają się, albo funkcjonują ludzie PiS, dochodzi do przyklejania się kasy im do rąk i jej wynoszenia – mówił polityk.

– Ponieważ ta historia z tą kasjerką bardzo przypomina sprawę z roku 2017-19, czyli sprawę kasjerki z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I też przypominajmy sobie o tych ludziach, w jaki sposób oni konstruowali instytucje państwa, w jakiś sposób nadzorowali pieniądze, przepływ pieniędzy – powiedział Brejza. Chodziło o Katarzynę G., która przyznała się, że okradała CBA przez trzy lata.

