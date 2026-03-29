Nowe święto państwowe w Polsce. 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

Kilka tygodni temu ustawa o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jej celem jest uznanie zasług i poświęcenia osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także wyrażenie szacunku dla ich cierpienia, odwagi i poświęcenia na rzecz Ojczyzny. Na mocy wspomnianej ustawy ustanowiono 12 kwietnia nowym świętem państwowym – Dniem Inwalidy Wojennego.

Nowe święto państwowe 12 kwietnia. Czy to dzień wolny od pracy?

„Inwalidzi wojenni to grupa społeczna szczególnie ważna dla Narodu i Państwa Polskiego. Do tej pory nie zostali uhonorowani świętem o statusie państwowym. Ustawa określa, że takim dniem będzie 12 kwietnia obchodzony obecnie jako Dzień Inwalidy Wojennego dla upamiętnienia I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który miał miejsce w dniach 12-17 kwietnia 1919 roku” – czytamy w informacji, którą zamieszczono na oficjalnej stronie prezydenta.

Zgodnie z ustawą z 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego (Dz.U. 2026, poz. 179) 12 kwietnia nie jest dniem wolnym od pracy. W tym roku jednak do pracy nie idziemy, ale tylko ze względu na fakt, że ten dzień przypada na niedzielę.

Dzień Inwalidy Wojennego. Jak będzie obchodzony?

Jak podaje rmf24.pl, w ramach obchodów planowane są zarówno uroczystości państwowe, jak również spotkania z inwalidami wojennym, a także działania o charakterze edukacyjnym, które będą podejmowane w szkołach i instytucjach kultury. Wszystko po to, żeby szerzej propagować zasługi tych osób i w symboliczny sposób oddać im hołd, a także budować świadomość wśród młodego pokolenia o historii i wartościach, które reprezentują inwalidzi wojenni.

Oto kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku. Uwagę zwraca ostatnia aktualizacjaCzytaj też:

Będzie nowy dzień wolny od pracy? To data tuż przed Wielkanocą