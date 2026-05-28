Eksplozje nad cieśniną Ormuz. Iran ostrzelał statki, USA odpowiadają atakami

Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się zaostrza. Amerykańskie wojsko przeprowadziło w środę kolejne ataki na obiekt wojskowy w Iranie. Jak podała agencja Reuters, celem miała być infrastruktura stanowiąca zagrożenie dla sił USA oraz komercyjnej żeglugi w strategicznej cieśninie Ormuz.

Amerykanie mieli również przechwycić i zestrzelić kilka irańskich dronów. Oficjalnego komunikatu w sprawie nowych uderzeń nie wydało jednak dotąd Dowództwo Centralne USA. Według irańskich mediów w rejonie portowego miasta Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz słychać było eksplozje, a obrona powietrzna została postawiona w stan gotowości.

Iran ostrzelał statki w cieśninie Ormuz

Niedługo później irańska telewizja państwowa poinformowała o kolejnym incydencie. Wojska Iranu miały ostrzelać cztery statki handlowe próbujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz bez wcześniejszego uzgodnienia z irańskimi służbami bezpieczeństwa. Według komunikatu jednostki zostały wcześniej ostrzeżone. Gdy zignorowały wezwania, oddano salwy w ich kierunku, co miało zmusić statki do zawrócenia. Nie podano, pod jakimi banderami płynęły jednostki ani czy doszło do uszkodzeń.

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Każde napięcie w tym regionie wywołuje obawy o globalne ceny surowców i bezpieczeństwo żeglugi.

Donald Trump: do porozumienia z Iranem jeszcze daleko

Do eskalacji odniósł się także Donald Trump. Podczas środowego posiedzenia gabinetu prezydent USA stwierdził, że Waszyngton nadal nie jest zadowolony z przebiegu negocjacji z Iranem. Trump przyznał, że Teheran chce zawrzeć porozumienie, ale według niego strony wciąż są dalekie od finalizacji rozmów. Jednocześnie zasugerował możliwość kolejnych działań militarnych.

Iran zapowiada z kolei, że cieśnina Ormuz pozostanie zablokowana do czasu osiągnięcia ostatecznego porozumienia kończącego konflikt rozpoczęty po amerykańsko-izraelskich atakach z końca lutego.

