USA zaskoczyły Iran serią ataków. Trump stawia nowe warunki

„Siły amerykańskie przeprowadziły dziś w południowym Iranie ataki w ramach samoobrony, aby chronić nasze oddziały przed zagrożeniami ze strony sił irańskich” – powiedział w poniedziałkowym oświadczeniu rzecznik CENTCOM kapitan Tim Hawkins, cytowany przez ABC News. „Cele obejmowały stanowiska rakietowe oraz irańskie łodzie próbujące zrzucać miny. Centralne Dowództwo USA nadal broni naszych sił, zachowując powściągliwość podczas trwającego zawieszenia broni” – dodał.

Według Hawkinsa ataki przeprowadzono w rejonie Bandar Abbas, gdzie znajduje się główna baza marynarki wojennej Iranu, położona nad Cieśniną Ormuz. Jeden z amerykańskich urzędników określił zasięg ataków jako „bardzo niewielki”. Uderzenia nastąpiły w momencie, gdy rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baqai stwierdził, że osiągnięto pewien postęp w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ale porozumienie kończące konflikt „nie jest bliskie”.

USA uderzyły w bazę nad Cieśniną Ormuz. Donald Trump z propozycją ws. Iranu

BBC zauważyło, że Iran nie zareagował jeszcze na ostatnie ataki USA. Nie jest jasne, jaki wpływ będą one miały na ewentualne porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po atakach amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że porozumienie jest nadal możliwe, i zwrócił uwagę na wtorkowe rozmowy między głównym negocjatorem i ministrem spraw zagranicznych Iranu a premierem Kataru.

„Wzbogacony uran (pył jądrowy!) zostanie albo natychmiast przekazany Stanom Zjednoczonym w celu przetransportowania go do kraju i zniszczenia – co byłoby rozwiązaniem preferowanym – zniszczony na miejscu lub w innym akceptowalnym miejscu, we współpracy i w porozumieniu z Islamską Republiką Iranu, przy czym Komisja Energii Atomowej lub jej odpowiednik będzie świadkiem tego procesu i wydarzenia” – napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

