Oto kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku. Uwagę zwraca ostatnia aktualizacja

Najnowsza decyzja szefa rządu o wolnym piątku w sierpniu nie wynika oczywiście z jego dobrego humoru. To konieczność, zapisana w Kodeksie pracy. Jeśli święto państwowe przypada na sobotę, to pracownicy nie mogą stracić dnia wolnego. Pracodawca musi oddać im go w innym terminie.

Dodatkowe wolne w 2026 roku

Zaznaczmy też, że premier ustala konkretną datę takiego odbioru jedynie dla urzędników administracji rządowej. Pozostali pracodawcy mogą, ale nie muszą wybierać tego samego dnia. Często jednak decydują się na podobną datę, więc wiele osób może spodziewać się długiego weekendu w okolicy 15 sierpnia. Wtedy właśnie wypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Tusk na odbiór wolnego wyznaczył 14 sierpnia.

Warto pamiętać, że pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, by dzień wolny od pracy został wyznaczony w konkretnym terminie. Pracodawca nie musi co prawda uwzględniać woli pracownika, ale często nie jest to problemem. Jeśli brak danej osoby nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie całego zakładu, to zwykle dopuszcza się pozytywne rozwiązania.

Dzień wolny za sobotę, w którą wypada święto, przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę, przy czym jest to niezależne od wielkości etatu. Z takiego przywileju nie skorzystają z kolei osoby na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnieni.

Wszystkie dni wolne od pracy w 2026 roku

Poniżej prezentujemy pełny kalendarz dni wolnych od pracy w 2026 roku:

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli

5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) – Święto Pracy

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) – Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie (drugi dzień)

Czytaj też:

Będzie nowy dzień wolny od pracy? To data tuż przed WielkanocąCzytaj też:

Wakacje przesunięte? Wśród nauczycieli wrze. Uczniowie nie chcą „prezentu na kredyt”