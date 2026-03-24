Nowe święto w polskim kalendarzu. 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

Na początku marca Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza w Polsce nowe święto państwowe. Dzięki decyzji prezydenta, 12 kwietnia będziemy obchodzić Dzień Inwalidy Wojennego.

Zmiany wchodzą w życie już od 2026 roku. Nowe święto ma upamiętnić osoby, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustawa ma także na celu nadanie formalnej rangi obchodom, które dotychczas miały charakter lokalny lub środowiskowy.

Nowe święto państwowe w Polsce. Co obchodzimy 12 kwietnia?

Data nie została wybrana przypadkowo – nawiązuje do pierwszego Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który odbył się w dniach 12–17 kwietnia 1919 roku. Spotkanie to było kluczowe dla organizacji reprezentującej weteranów i stanowiło początek formalnej działalności na rzecz osób poszkodowanych w walkach o niepodległość.

Jak podkreślono na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta, „inwalidzi wojenni to grupa społeczna, szczególnie ważna dla narodu i państwa polskiego”. Dotychczas nie mieli oni własnego święta o randze państwowej, a Dzień Inwalidy Wojennego ma symbolicznie podkreślić ich wkład w historię Polski i oddać hołd ich poświęceniu – wyjaśniono.

12 kwietnia to dodatkowy dzień wolny od pracy?

Nowe święto ma charakter państwowy, ale nie wiąże się z dniem wolnym od pracy – 12 kwietnia pozostaje dniem roboczym. Szczególnie, że w tym roku dzień ten przypada w niedzielę.

Dla wszystkich pracowników mamy jednak dobre wiadomości. W 2026 roku będą mogli skorzystać z dodatkowych dni wolnych za święta przypadające w sobotę. Dotyczy to m.in. 15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz 26 grudnia, czyli drugiego dnia Bożego Narodzenia.

W przypadku administracji rządowej rząd już wydał rozporządzenie wyznaczające wolne piątek 14 sierpnia i poniedziałek 28 grudnia, co pozwoli urzędnikom skorzystać z przedłużonych weekendów: od 14 do 16 sierpnia i od 24 do 28 grudnia.

