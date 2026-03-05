Mamy nowe święto państwowe. Czy będzie wolne od pracy?

Po 12 kwietnia tego roku w Polsce obchodzić będziemy Dzień Inwalidy Wojennego. Po podpisie prezydenta Karola Nawrockiego, odpowiednie przepisy weszły w życie 4 marca.

Nowe święto państwowe. Prezydent podpisał ustawę

Data wybrana na nowe święto nie jest przypadkowa. To odniesienie do pierwszego Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP. Miał on miejsce dniach 12-17 kwietnia 1919 roku. Rozpoczęła wówczas działalność organizacja reprezentująca weteranów poszkodowanych w walkach o niepodległość naszego kraju.

Jak podkreślał Pałac Prezydencki, „inwalidzi wojenni to grupa społeczna szczególnie ważna dla Narodu i Państwa Polskiego. Do tej pory nie zostali uhonorowani świętem o statusie państwowym”.

„Ustanowienie 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego pozwoli szerzej propagować ich zasługi, a także potrzeby, jakie Państwo Polskie powinno zaspokajać obywatelom, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Polski” – dodawano Informacji w sprawie ustawy z dnia 23 stycznia 2026 roku o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego.

W tym samym piśmie podkreślono, że 12 kwietnia nie będzie dniem wolnym od pracy. Święto ma charakter państwowy, historyczny i upamiętniający, a nie pracowniczy.

Jakie dni wolne od pracy czekają nas w 2026 roku?

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli

5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) – Święto Pracy

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) – Święto Niepodległości

24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie (drugi dzień)

