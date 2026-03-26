Będzie nowy dzień wolny od pracy? To data tuż przed Wielkanocą

Większość Polaków chwali sobie fakt, iż Wigilia poprzedzająca Święta Bożego Narodzenia to dzień wolny od pracy. Nowe prawo weszło w życie w 2025 roku i – jak wynika z sondaży, także tych, które powstały na nasze zlecenie – obywatelom zmiana przypadła do gustu, a Koalicja 13 Października dzięki takiemu ruchowi zyskała w oczach ludzi.

Nie dziwi więc to, że pojawiają się koleje petycje, by dniami wolnymi uczynić kolejne dni – w tym m.in. piątek poprzedzający Wielkanoc (Narodzenie Pańskie). To nie pierwsza tego typu inicjatywa, której autorzy argumentują, iż większa liczba dni wolnych od pracy przełoży się na polepszenie relacji między członkami rodzin – a to przecież podstawowa komórka społeczna, stanowiąca najważniejszy fundament narodu.

W czwartek (26 marca) Komisja ds. Petycji pochyli się nad propozycją ustanowienia Wielkiego Piątku, który przypada na różne dni kwietnia (ze względu na ruchome święto), dniem wolnym od pracy. A co na to Główny Inspektor Pracy?

„Sam bym się cieszył”

Szef GIP-u zabrał głos ws. kolejnego ustawowo wolnego dnia od wykonywania obowiązków zawodowych. W jego opinii nie jest to zły pomysł. – Sam bym się cieszył, gdyby Wielki Piątek, tak jak Wigilia, został dniem wolnym od pracy, ale na razie nie słychać o takiej inicjatywie ze strony ustawodawcy. My, jako Państwowa Inspekcja Pracy, nie mamy inicjatywy legislacyjnej – zaznaczył w rozmowie z „Faktem”.

Stojący na czele inspekcji pracy Marcin Stanecki przypomniał, że ostatecznie każda firma może zarządzić, by Wielki Piątek był wolny od pracy. – Pracodawca może z własnej nieprzymuszonej woli uczynić taki gest w stronę pracowników – wskazał.

Kto jest autorem petycji, z której treścią zapoznają się wkrótce członkowie PET (na czele sejmowej komisji stoi Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości)? Nie wiadomo, ponieważ osoba ta poprosiła o anonimowość dziennik „Fakt”. W jej treści padają argumenty, że Wielki Piątek, który nie jest dniem wolnym od pracy, „utrudnia uczestnictwo w nabożeństwa” kościelnych (chodzi o Triduum Paschalne). A przez to, że w szkołach tego dnia nie odbywają się zajęcia lekcyjne, rodzice muszą organizować pociechom opiekę.

