Wigilia będzie wolna od pracy. Wyjątki obejmą jednak wiele branż

Od 2025 roku 24 grudnia staje się oficjalnie dniem wolnym od pracy. To efekt ustawy z 6 grudnia 2024 r., której przepisy obowiązują od lutego. Choć większość pracowników będzie mogła spędzić Wigilię w domu, część branż wciąż będzie musiała pracować. Nowe regulacje obejmują również zakaz handlu, a za złamanie prawa grożą wysokie kary.

Zgodnie z przepisami, praca w Wigilię będzie dozwolona jedynie tam, gdzie wymaga tego ciągłość usług. Chodzi m.in. o służby ratownicze, transport, komunikację, usługi zdrowotne i społeczne, rolnictwo, ochronę mienia, gastronomię, hotelarstwo, kulturę i turystykę. W zakładach pracujących w systemie zmianowym dopuszczalne będzie utrzymanie podstawowych procesów.

W każdym z tych przypadków pracownik musi otrzymać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Gdy to nie będzie możliwe, pracodawca musi wypłacić pracownikowi dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli pracodawca wbrew przepisom nakaże pracownikowi pracę w Wigilię, popełni wykroczenie, za które grozić mu będzie od 1 tys. do 30 tys. złotych grzywny.

Pracownicy zyskali wolną Wigilię. Największe zmiany dotyczą handlu

Największe zmiany dotyczą handlu. W Wigilię obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz powierzania pracy osobom zatrudnionym w branży handlowej, również na umowach cywilnoprawnych. Otwarte pozostaną jedynie stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, placówki pocztowe, zakłady pogrzebowe, piekarnie i cukiernie.

Handel będzie też dozwolony w małych sklepach prowadzonych osobiście przez właściciela i najbliższą rodzinę. Za naruszenie tych przepisów grożą grzywny od 1 tys. do nawet 100 tys. złotych.

W ramach rekompensaty trzy niedziele poprzedzające święta — 7, 14 i 21 grudnia — stają się niedzielami handlowymi, jednak pracownicy mogą pracować maksymalnie w dwie z nich. Wolne w handlu 24 grudnia przysługuje niezależnie od formy zatrudnienia.

