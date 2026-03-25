Te dni wolne przepadają w 2026 roku. Polacy będą wściekli

W 2026 roku polscy pracownicy mogą poczuć się rozczarowani kalendarzem. Choć formalnie liczba dni ustawowo wolnych od pracy się nie zmienia, w praktyce będą mieli mniej okazji do dodatkowego odpoczynku.

Wszystko dlatego, że dwa ważne święta – 3 maja oraz 1 listopada – przypadają w niedzielę. Aktualne przepisy kodeksu pracy nie zezwalają na odebranie dnia wolnego w innym terminie.

Złe wieści dla pracowników. W 2026 roku mniej wolnego

Na problem zwróciła uwagę Fundacja Można Lepiej!, która skierowała petycję do resortu pracy. Jej prezes, Krzysztof Kwarciak, podkreśla, że taka sytuacja oznacza realną stratę dla pracowników.

Święta przypadające w niedzielę nie skracają bowiem czasu pracy, co sprawia, że liczba dni wolnych w danym roku jest mniejsza niż mogłaby być. Co więcej, część świąt – jak Wielkanoc czy Zielone Świątki – zawsze wypada w niedzielę, co dodatkowo pogłębia problem.

Autorzy petycji wskazują na niespójność przepisów. Obecnie, jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo odebrać dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Gdy jednak wypada ono w niedzielę, taka możliwość nie istnieje, choć dla wielu zatrudnionych sytuacja jest w praktyce bardzo podobna. Zdaniem fundacji rozszerzenie zasady odbierania dni wolnych również na niedziele pozwoliłoby ujednolicić system i zapewnić pracownikom równą liczbę dni wolnych każdego roku.

Polacy stracą wolne przez kalendarz. Rząd szykuje zmiany?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jasno zapowiada, że nie planuje zmian w przepisach. Przedstawiciele resortu tłumaczą, że obowiązujące przepisy są zgodne z zasadą pięciodniowego tygodnia pracy, a dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę ma charakter wyrównawczy.

Resort przypomina także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, który potwierdził prawidłowość takiego rozwiązania. Według stanowiska ministerstwa niedziela już z założenia jest dniem wolnym od pracy, dlatego święta przypadające tego dnia nie wpływają na organizację czasu pracy i nie wymagają dodatkowej rekompensaty.

