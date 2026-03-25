Kiedy pójść do spowiedzi? Najlepiej do tego dnia. Jak się przygotować?

Zbliżają się najważniejsze dla katolików święta – na cześć Zmartwychwstania Pańskiego. Tak, jest to prawda – to właśnie Wielkanoc jest najistotniejszym wydarzeniem z perspektywy osoby wierzącej, a nie Boże Narodzenie, jak wielu mylnie sądzi. To dlatego, że pierwsze święto opowiada o Jezusie Chrystusie – Bogu, który umarł na krzyżu za grzechy ludzkości, dzięki czemu ta może dostąpić Zbawienia, czyli wiecznego obcowania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym w szczęśliwości.

W czasie Wielkiego Postu, który trwa do 2 kwietnia (czyli do następnego czwartku), dobrze jest się wyspowiadać, by z czystym sumieniem (duszą wolną od grzechów) przyjąć Eucharystię – bowiem do Stołu Pańskiego przystąpić mogą tylko ci, którzy nie zerwali więzi z Bogiem.

Z sakramentu pokuty skorzystać można właściwie każdego dnia – zwykle księża zasiadają w konfesjonałach przed mszami, by wysłuchiwać penitentów i odpuszczać im tzw. grzechy ciężkie (śmiertelne), ale przy okazji także i lekkie (których również nie wolno bagatelizować). Niewielu wie jednak, że nie wszystkie złe uczynki mogą zostać odpuszczone przez „zwykłego” kapłana. Niektórzy mogą nie otrzymać także rozgrzeszenia, jeśli nie spełnią warunków warunków dobrej spowiedzi. Co ciekawe, nawet jeśli je otrzymają, wciąż może być ono nieważne. Dlaczego?

Jak przygotować się do spowiedzi? Garść porad

Od dziecka większość z nas uczona jest o pięciu warunkach dobrej spowiedzi, które zapisane zostały w katechizmie.

Najpierw należy zrobić rachunek sumienia, czyli przeanalizować swoje życie od ostatniej spowiedzi i przypomnieć te momenty, gdzie powinęła nam się noga i – według naszego rozeznania, na podstawie dobrze uformowanego sumienia – ocenić, czy zły czyn był grzechem. W razie wątpliwości, warto powiedzieć o danym uczynku, myśli, zaniedbaniu księdzu, który pomoże nam ustalić, z jakiego rodzaju materią mamy do czynienia. Warto zaznaczyć, że rachunek sumienia powinien uwzględnić także to, co nam wyszło, z czego jesteśmy dumni – m.in. nasze duchowe zwycięstwa nad słabościami czy dobre uczynki, które przecież wypełniają większą część dnia każdego z nas.

Penitent, który idzie do konfesjonału, powinien już żałować za grzechy, albo wyrazić żal w trakcie spowiedzi. Żal nie musi być emocjonalny – może być racjonalny. Wierny musi rozumieć, dlaczego czyn, który popełnił, był zły.

Należy też postanowić w duchu, że zrobi się wszystko, by dany grzech więcej nam się nie przytrafił. Nie można więc prosić o rozgrzeszenie kapłana, gdy np. wzięliśmy ślub kościelny, ale rozstaliśmy się z żoną lub mężem, żyjemy obecnie z nowym partnerem lub partnerką (z którymi współżyjemy seksualnie) i nie zamierzamy tego zmieniać. Albo – inny przykład – nie możemy otrzymać odpuszczenia win, gdy coś ukradliśmy i planujemy zaraz kolejną kradzież.

Ważnym elementem spowiedzi jest też szczerość – wszystkie ciężkie grzechy należy wyznać. Penitentom często w konfesjonale towarzyszy wstyd czy lęk, lecz bez nazwania czynu ksiądz nie będzie wiedział, z czym przyszedł wierny i nie będzie mógł mu pomóc. To samo tyczy się też zatajenia części grzechów – wówczas, po takiej spowiedzi, należy jeszcze raz przystąpić do sakramentu pokuty – w przeciwnym razie katolik naraża się na świętokradcze przyjęcie komunii.

Ostatni, bardzo istotny aspekt, to zadośćuczynienie. Przykład – jeśli wyspowiadaliśmy się z kłótni z przyjacielem, a w trakcie awantury padły obraźliwe słowa, to powinniśmy bliską nam osobę przeprosić – mimo otrzymanego już rozgrzeszenia (chyba że zrobiliśmy to wcześniej).

Najlepiej wyspowiadać się do Wielkiego Piątku

Warto pamiętać, że nie wszystkie grzechy mogą zostać odpuszczone przez „zwykłego” wikarego. Niektóre z nich wymagają otrzymania rozgrzeszenia od samego papieża, biskupa diecezjalnego czy duchownych, którzy wyznaczeni zostali przez Watykan (stolicę Apostolską). Przykładem takiego czynu może być znieważenie Najświętszego Sakramentu.

W 2026 roku najlepiej, aby wierni wyspowiadali się do 3 kwietnia (do piątku) włącznie. Tego dnia – według wierzeń – Jezus umarł na krzyżu. Podczas porannej, niedzielnej Rezurekcji ogłoszone zostanie zaś Jego Zmartwychwstanie. Ostatecznie wyspowiadać można się także do pierwszego dnia świąt (5 kwietnia), przed mszą, która tego dnia jest dla wszystkich katolików obowiązkowa.

