Tych grzechów „zwykły” kapłan nie może odpuścić. Ksiądz ostrzegł wiernych

Wielkimi krokami zbliżają się święta – Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W trwającym obecnie okresie liturgicznym tłumy Polaków chodzi od kościoła, by – przez ręce kapłana – prosić Boga o odpuszczenie grzechów.

Po co? Po to, aby m.in. już pierwszego dnia świąt – w Niedzielę Wielkanocną, podczas Rezurekcji, czyli mszy, w trakcie której ogłoszone zostanie opuszczenie grobu przez Jezusa – przyjąć Eucharystię. Chociaż część wiernych chodzi do komunii bez przystąpienia do sakramentu pokuty – nawet z grzechami ciężkimi (śmiertelnymi) na sumieniu – to jednak jest to w katolicyzmie zakazane. Najpierw trzeba wyspowiadać się z nich, by przystąpić do stołu pańskiego.

Większość katolików chodzi jednak do spowiedzi, by na bieżąco oczyszczać duszę. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z faktu, że część złych czynów wymaga pewnej postawy z ich strony. Co więcej – rozgrzeszenia po popełnieniu niektórych z nich nie można szukać „zwykłego” księdza, który tu nie pomoże. O szczegółach opowiedział ks. Wojciech Grzesiak.

Te grzechy odpuścić może tylko Biskup Rzymu

— Jeśli ktoś przychodzi do spowiedzi, ale mówi wprost, że nie zamierza zmienić swojego postępowania, ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia. (...) Przykład? Para żyjąca razem bez ślubu, która deklaruje, że nie zamierza zmienić swojego stylu życia. W takiej sytuacji – według prawa kanonicznego – nie ma podstaw do rozgrzeszenia, ponieważ penitent trwa w grzechu i nie chce z niego zrezygnować – podkreślił proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Rybniku (na Śląsku) w rozmowie z dziennikiem „Fakt”.

Kolejny przykład? Osoby rozwiedzione, które są obecnie w nowych związkach partnerskich. Dotyczy to wiernych, którzy współżyją z kimś, kto – według Kościoła – nie jest ich mężem lub żoną (czyli z kimś, kto nie jest z nimi związany sakramentem małżeństwa). To tzw. trwanie w grzechu strukturalnym – w takiej sytuacji nie pomoże żaden duchowny, potrzeba tu najpierw prawdziwego nawrócenia.

Istnieją także takie grzechy, które odpuszczone mogą zostać wyłącznie przez papieża (czyli w tym momencie Leona XIV), biskupa diecezjalnego lub osoby duchowne, wskazane przez (Stolicę Apostolską) Ojca Świętego. Wśród nich m.in. – znieważenie Najświętszego Sakramentu.

Tych „grzechów" nie wyznawaj podczas spowiedzi. Znany ksiądz stworzył listę

