Ukradli 413 tys. batoników czekoladowych. Miały trafić do Polski

Nieznani sprawcy ukradli 12 ton czekoladowych batoników KitKat produkowanych przez firmę Nestle. Co ciekawe, łupem nie padł sam towar, lecz cała ciężarówka, której do dziś nie odnaleziono. Producent poinformował, że batoniki miały trafić między innymi do Polski.

Skradziono ponad 413 tys. sztuk batoników KitKat

Ciężarówka przewożąca 413 793 batoników z nowej serii wyruszyła ze środkowych Włoch, aby rozprowadzić czekoladę w całej Europie, ale nigdy nie dotarła do planowanego miejsca docelowego w Polsce.

Pojazd i towar pozostają zaginione. Firma Nestle nie ujawniła, gdzie dokładnie zaginęła ciężarówka.

Skradzione batoniki można zidentyfikować

W osobnym oświadczeniu firma KitKat poinformowała, że zaginione batoniki można zidentyfikować za pomocą unikalnego kodu partii. Każdy, kto zeskanuje numery partii skradzionej czekolady, otrzyma instrukcje dotyczące sposobu skontaktowania się z firmą KitKat.

„Chociaż doceniamy wyjątkowy gust przestępców, faktem pozostaje, że kradzież ładunków stanowi coraz poważniejszy problem dla przedsiębiorstw każdej wielkości” – zakomunikowała firma KitKat.

Firma poinformowała, że batoniki KitKat pochodziły z nowej serii. Wyjechały z Włoch i miały zaopatrzyć kilka państw w towar. Ostatnim państwem na liście była Polska.

Historia marki KitKat

Marka KitKat powstała w Wielkiej Brytanii. Została Stworzona przez firmę Rowntree's w 1935 r. Od 1988 r. należy do szwajcarskiego koncernu Nestle. Pod brandem KitKat znaleźć można batoniki czekoladowe, lody, płatki mleczne i inne produkty w różnych smakach. Warto wiedzieć, że pierwotnie czekoladowy, podzielony na paski wafelek nie nazywał się KitKat, lecz Chocolate Crisp Rowntree. Nazwę KitKat wafelkowi nadano dopiero w 1937 r.

