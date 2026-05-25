Skandaliczne słowa Bąkiewicza o szefie MSWiA. „Tusk powinien go wywalić na zbity ryj”

– SOP nie zabezpiecza, nie daje poczucia bezpieczeństwa prezydentowi. Wejście wcześniej do prezydenta Andrzeja Dudy, porwanie stamtąd innych ludzi. Teraz kupa śmiechu Kierwińskiego, który sobie żartował z prezesa Sakiewicza. No po prostu pokazuje, że nie daje to nam poczucia bezpieczeństwa. Dlatego jako Ruch Obrony Granic postanowiliśmy, że będziemy zabezpieczali od jutra Belweder – mówił w niedzielę 24 maja w telewizji wPolsce24 Robert Bąkiewicz.

Prezes ROG kontynuował, że będą tam wystawiane grupy. – Uważam, że ta sytuacja, w której dzisiaj znajduje się państwo polskie, w której znajduje się pan prezydent, no niesie za sobą ogromne ryzyko – przekonywał Bąkiewicz. Szef Ruchu Obrony Granic ocenił, że „sytuacja jest taka, że do domu mamy pana prezydenta, do rodzinnego domu, po prostu wchodzi się z wyważonymi drzwiami”. Bąkiewicz zaznaczył, że „głowa państwa nie jest w Polsce bezpieczna, więc trzeba ją chronić”.

Robert Bąkiewicz chce „zabezpieczać” Karola Nawrockiego. „SOP nie daje poczucia bezpieczeństwa”

Bąkiewicz zarzucił ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, że „zachowuje po prostu jak gangster z Pruszkowa”. Prezes ROG zgodził się z sugestią, że Marcin Kierwiński „powinien podać się do dymisji”. Bąkiewicz razem z Januszem Kowalski, który odszedł z PiS, apelował do partii opozycyjnych o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. – Donald Tusk powinien go wywalić na zbity ryj – powiedział szef Ruchu Obrony Granic.

Bąkiewicz podsumował, że „służby nie są zdolne do tego, aby dawać poczucie bezpieczeństwa prezydentowi”. „Wtedy gdy służby państwowe intensywnie pracują nad ustaleniem winnych fałszywych alarmów, wielu prawicowych polityków i medialne przybudówki PiS za wszelką cenę starają się celowo dezinformować. Mieszkanie należy do członka rodziny Pana Prezydenta i nie jest chronione przez SOP” – pisał z kolei Kierwiński w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Sakiewicz pisze o „terrorystycznych alarmach”. Zadał władzom 9 pytańCzytaj też:

Wyważono drzwi w domu rodzinnym prezydenta. Kierwiński opisał przebieg interwencji