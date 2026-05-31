Przełom w leczeniu zwyrodnienia stawów? Jeden zastrzyk ma odbudować chrząstkę

Choroba zwyrodnieniowa stawów należy do najczęstszych schorzeń układu ruchu i to bardzo nieprzyjemnych. Powoduje przewlekły ból, ogranicza sprawność i z czasem może prowadzić do niepełnosprawności. Dla osób, które zmagały się z nią, jest jednak nadzieja w postaci innowacyjnej metody leczenia.

To może być przełom w leczeniu choroby zwyrodnieniowej. Jeden zastrzyk

Dotychczasowe leczenie skupiało się głównie na łagodzeniu objawów lub wymianie uszkodzonego stawu na implant. Naukowcy z University of Colorado Boulder pracują jednak nad rozwiązaniem, które może zmienić sposób leczenia tej choroby. Opracowali system podawany w formie pojedynczego zastrzyku bezpośrednio do chorego stawu.

Nowa technologia wykorzystuje mechanizm powolnego uwalniania substancji leczniczych. Według badaczy nie chodzi wyłącznie o zmniejszenie bólu czy stanu zapalnego. Terapia ma pobudzać komórki organizmu do regeneracji chrząstki oraz tkanki kostnej.

Jak podkreśla zespół badawczy, w modelach zwierzęcych udało się osiągnąć wyniki sugerujące nawet odwrócenie zmian związanych z osteoartrozą.

– W dwa lata przeszliśmy od śmiałej idei do terapii, które w modelach zwierzęcych odwracają osteoartrozę – wskazuje prof. Stephanie Bryant z University of Colorado Boulder.

Nie tylko zastrzyk. Powstaje także specjalny implant do odbudowy chrząstki

Równolegle rozwijana jest druga metoda. To iniekcyjny implant, który po podaniu do stawu tworzy strukturę wspierającą odbudowę chrząstki. Ma on również przyciągać komórki odpowiedzialne za procesy regeneracyjne.

Badacze zakładają, że różne rozwiązania będą mogły być stosowane na różnych etapach rozwoju choroby – od wczesnych uszkodzeń chrząstki po bardziej zaawansowane zmiany.

Testy nad nowa metodą leczenia zwyrodnień stawów wchodzą w kolejny etap

Pierwsza faza badań na zwierzętach została już zakończona. Teraz zespół przygotowuje się do analiz bezpieczeństwa i toksykologii, które są niezbędne przed rozpoczęciem badań klinicznych.

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, testy z udziałem ludzi mogą ruszyć w ciągu około 18 miesięcy. Projekt wspiera amerykańska agencja ARPA-H, finansująca przełomowe technologie medyczne. Co istotne, dla naukowców celem nie jest jedynie spowolnienie postępu choroby. Chcą stworzyć terapię, która pozwoli odzyskać sprawność i ograniczyć konieczność kosztownych operacji wymiany stawów.

Czytaj też:

„Zdrowie – od urodzenia do samego końca”. Dr Małecka-Libera: profilaktyka decyduje o naszym życiuCzytaj też:

Klinika Kardiologii otwarta po modernizacji