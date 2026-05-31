Wojsko oferuje w wakacje każdemu sześć tys. złotych za niecały miesiąc. Oto, co trzeba zrobić

Wojsko Polskie zaprasza do udziału w trzeciej edycji programu „Wakacje z wojskiem”. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe skierowane przede wszystkim do młodych osób, które chcą aktywnie i wartościowo spędzić część wakacji, zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wymagających, ale niezwykle ciekawych warunkach służby wojskowej – relacjonuje na rządowych stronach Ministerstwo Obrony Narodowej.

Najnowsza edycja programu obejmuje trzy terminy 27-dniowych turnusów, organizowanych w prawie 90 lokalizacjach na terenie całego kraju. Pierwsze szkolenie rozpocznie się już 8 czerwca i potrwa do 4 lipca. Kolejne daty to: 13 lipca – 8 sierpnia oraz 17 sierpnia – 12 września. Każdy uczestnik za udział w „Wakacjach z wojskiem” dostanie niemal sześć tysięcy złotych brutto. Do tego WP gwarantuje ze swojej zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie.

Wakacje z wojskiem 3. WP zachęca do udziału w szkoleniu. Znamy szczegóły

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie dorośli. Program jest kierowany przede wszystkim do osób do 35. roku życia – maturzystów, studentów, osób poszukujących wakacyjnego zajęcia, czy alternatywy dla pracy sezonowej. Uczestnicy będą mogli wybrać jednostkę wojskową pod kątem miejsca szkolenia oraz charakteru służby. Do wyboru będą m.in. jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej.

Każdy turnus obejmuje intensywne szkolenie podstawowe. Uczestnicy poznają podczas niego podstawy taktyki wojskowej, nauczą się strzelać, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz i obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji na terenie całego kraju.

Czytaj też:

Polskie wojsko ściga seniorów? „Najstarszy w kompanii byłem ja”Czytaj też:

Sławomir Mentzen o „kilku podstawowych problemach z kobietami w armii”. Wskazał największy