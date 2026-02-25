Partia kanclerza Niemiec traci wyborców w Berlinie. Słabnie też koalicjant, a AfD rośnie poparcie

Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zajęła drugie miejsce w sondażu przeprowadzonym w Berlinie na kilka miesięcy przed wyborami do parlamentu krajowego w stolicy Niemiec – poinformowała niemiecka agencja informacyjna DPA. Na czele badania opublikowanego w środę przez instytut INSA znalazła się Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), która prowadzi z wynikiem 22 proc. AfD po piętach depczą trzy partie lewicowe.

Wybory do berlińskiego parlamentu. AfD awansowała na drugie miejsce w sondażu

Socjaldemokraci (SPD) cieszą poparciem na poziomie 16 proc., a Zielonych i Lewicę (Die Linke) wskazało po 15 proc. ankietowanych. Sondaż przeprowadzono od 17 do 24 lutego na tysiącu osobach. Margines błędu wynosi około trzech punktów procentowych. Berlin jest jednym z pięciu niemieckich krajów związkowych, w których w tym roku odbędą się wybory. Wyborcy w stolicy udadzą się do urn 20 września.

Pierwsze wybory krajowe w tym roku odbędą się w niedzielę 8 marca w południowo-zachodniej Badenii-Wirtembergii. Gdyby wyniki sondażowe się potwierdziły to rządząca niemiecką stolicą koalicja CDU i SPD prawdopodobnie nie zdobyłaby sobie zapewnić wystarczającej liczby mandatów w berlińskim parlamencie. Poprzednie wybory w Berlinie odbyły się w 2021 roku, ale musiały zostać powtórzone dwa lata później z powodu nieprawidłowości w dniu głosowania.

Zbliżają się wybory w Berlinie. Sondaże zwiastują zaskakującą zmianę układu sił

W 2023 r. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna kanclerza Niemiec Friedricha Merza zdobyła 28,2 proc. głosów, Socjaldemokraci i Zieloni – 18,4 proc., Lewica – 12,2 proc., a Alternatywa dla Niemiec – 9,1 proc. Podczas zeszłorocznych wyborów parlamentarnych w Niemczech najwięcej głosów w Berlinie uzyskała Lewica.

