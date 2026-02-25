Nawrocki znów sięgnie po prawo łaski? Padł ważny sygnał

Na początku lutego tego roku głowa państwa ułaskawiła trzy osoby. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, została skazana za „nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób” – informowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku drugiej mowa o „oszustwie oraz wyrządzeniu dużej szkody w obrocie gospodarczym”. Trzecia, wobec której Nawrocki zastosował prawo łaski, otrzymała wyrok za „kierowanie gróźb karalnych”.

W przypadku trzeciej osoby opinia publiczna zaczęła spekulować, że chodzić może o 67-latkę, która skazana została za groźby kierowane pod adresem prezesa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Za ten czyn starsza kobieta usłyszała w Sądzie Rejonowy w Toruniu wyrok w postaci pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Jerzy Owsiak o finał sprawy pytany był swego czasu przez Monikę Olejnik. – Obrońcy tej pani powołują się na wolność słowa. Ale to nie jest wolność słowa, kiedy ktoś kłamie, że ja się bogacę na fundacji albo kieruje groźby pod moim adresem – komentował w „Kropce nad i”, na antenie TVN24.

Szef prezydenckiego gabinetu – Paweł Szefernaker – 5 lutego ujawnił, że ułaskawioną osobą, skazaną za groźby karalne, jest osoba schorowana i w zaawansowanym wieku.

Kogo tym razem objąć może prezydencki akt laski?

W środę (24 lutego) Wirtualna poinformowała, że prezydent wystąpił do prokuratury o przekazanie czterech postanowień, które mają posłużyć do analizy możliwości wydania kolejnych ewentualnych aktów łaski. – Na tym etapie postępowań ułaskawieniowych nie jest możliwe ujawnienie danych osób skazanych objętych tymi postępowaniami ani wskazanie przestępstw, za które zostały one prawomocnie skazane – podała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa MS.

Czy tym razem Prezydent RP ułaskawi Adama Borowskiego?

Działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej oskarżył w przeszłości Romana Giertycha o rzekomą współpracę z przestępcami. Miał za to przeprosić – o czym zdecydował wymiar sprawiedliwości. „Gdy [Borowski – przyp. red.] zlekceważył to orzeczenie i tego nie zrobił, to zdenerwowany sąd wlepił mu wyrok – pół roku więzienia w zawieszeniu na rok i ponownie nakazał mnie przeprosić” – tłumaczył na platformie X poseł Koalicji Obywatelskiej. W obronie Borowskiego stanęło 25 opozycjonistów z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, którzy wystosowali ws. list do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości – Waldemara Żurka – by ten zainterweniował.

